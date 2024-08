Kino, Serien & TV: Eternal Champions-Film in Arbeit

Bei Skydance ist derzeit ein Film zum SEGA-Klassiker Eternal Champions in Arbeit, wie der Hollywood Reporter berichtet. David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger sind als Produzenten an Bord. Toru Nakahara, der schon die Aufsicht über die Live-Action-Produktionen von Sonic the Hedgehog und Knuckles übernahm, ist seitens SEGAs als Produzent dabei.

Mit Derek Connolly hat das Eternal Champions-Projekt auch schon einen Drehbuchautor. Bekannt ist der unter anderem für seine Arbeit an den Jurassic World-Filmen, Detective Pikachu, Kong Skull Island und Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers.

Eternal Champions erschien 1993 für den SEGA Mega Drive und den Genesis. Es handelt sich um ein typisches Kampfspiel seiner Zeit, bei dem Charaktere aus unterschiedlichen Epochen aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt steht der Eternal Champion, ein mysteriöses, allwissendes Wesen, das vorhersagt, dass die Menschheit aufgrund des Todes von Schlüsselpersonen in der Geschichte ausstirbt. Der Eternal Champion vermag es, kurzzeitig die Seele einer Person vor ihrem Tod zu retten, doch er kann nur eine Person permanent am Leben erhalten.