Kino, Serien & TV: Fallout heimst 16 Emmy-Nominierungen ein

Die Videospieladaption Fallout hat das Publikum begeistert und auch die Kritiker. Das macht sich nun etwa bei den Emmy Awards bemerkbar. Wo beispielsweise The Last of Us nur bei den Creative Arts Emmy Awards überzeugen konnte, hat sich Fallout gleich mit 16 Nominierungen bei der Hauptveranstaltung ins Spiel gebracht.

Verliehen werden die 76. Emmy Awards übrigens am 15. September. Dann zeigt sich auch, in wie vielen Kategorien sich Fallout am Ende tatsächlich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.

Anbei die Emmy-Nominierungen für Fallout:

Outstanding Drama Series

Outstanding Lead Actor In A Drama Series: Walton Goggins

Outstanding Production Design: The End

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes: The End

Outstanding Picture Editing For A Drama Series: The End und The Ghouls

Outstanding Main Title Design

Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic): The Head

Outstanding Prosthetic Makeup: The Beginning

Outstanding Music Supervision: The End

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour): The Target

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour): The Target

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming

Outstanding Stunt Performance

Outstanding Writing For A Drama Series: The End

Outstanding Emerging Media Program: Fallout: Vault 33