Kino, Serien & TV: Fallout: New Vegas-Regisseur feiert die Fallout-Serie als eine der besten Adaptionen

Die Fallout-Serie erhält weiteres Lob aus den eigenen Reihen. Josh Sawyer, Game Director und Lead Designer von Fallout: New Vegas, bezeichnete die TV-Adaption als „eine großartige Umsetzung“ und als eine der besten Videospiel-Adaptionen, die er bislang gesehen habe.

Sawyer erklärte, er habe beide Staffeln direkt zum jeweiligen Start verfolgt und besonders geschätzt, wie die Serie die Welt und die Fraktionen aus Fallout: New Vegas aufgegriffen habe.

Zwar gebe es einige Aspekte, die er persönlich anders umgesetzt hätte, doch das sei aus seiner Sicht völlig normal. Jeder Autor habe seine eigene Vorstellung davon, wie bestimmte Szenen oder Geschichten erzählt werden sollten.

Insgesamt falle sein Fazit jedoch eindeutig positiv aus. Trotz der traditionell hohen Hürden bei Film- und Serienumsetzungen von Videospielen sei die Fallout-Serie für ihn eine der gelungensten Adaptionen des Mediums.