Kino, Serien & TV: Fallout-Serie könnte 5 Staffeln lang laufen

Fallout Staffel 2 wurde prompt bestellt, nachdem die erste Staffel nur wenige Tage zuvor erschienen war. Inzwischen zeichnet sich ab, für wie lange Fans eine Freude an neuen Abenteuern aus dem Wasteland haben könnten.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sprach Showrunner Graham Wagner darüber, dass man spaßeshalber über Milliarden von Staffeln gesprochen hätte, um keine konkrete Antwort auf die Frage liefern zu müssen, wie viele Staffeln Fallout am Ende umfassen wird.

„Wir hoffen darauf, jede Staffel halbwegs zufriedenstellend, halbwegs offen beenden u können. Wir haben bereits über drei Staffeln gesprochen, wir haben über fünf Staffeln gesprochen. Bedenkt man den Erfolg der Serie klingen fünf Staffeln plötzlich viel interessanter.“

Wagner gibt aber auch zu bedenken, dass die Branche unberechenbar sei und man deshalb jede Staffel so betrachten wolle, als sei es die letzte.

Geneva Robertson-Dworet, die gemeinsam mit Wagner für die kreative Ausrichtung von Fallout verantwortlich ist, ließ außerdem wissen, dass es so viele Dinge gegeben hätte, die man bereits in Staffel 1 unterbringen wollte, die nun in Fallout Staffel 2 einfließen würden. Abgesehen davon, dass das Fallout-Team unglaublich dankbar für die Gelegenheit ist, die Geschichte weiterzuspinnen, habe man auch das Gefühl, dass man mit den arbeiten an der zweiten Staffel schon viel weiter sei.