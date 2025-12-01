Kino, Serien & TV: Fallout-Serie läutet die f*/&% schönste Zeit des Jahres ein

Am 17. Dezember ist es endlich soweit und die Fallout-Serie startet mit Staffel 2 durch!

Wie ihr bereits wisst, startet am 17. Dezember 2025 die zweite Staffel zur beliebten Fallout-Serie auf Amazon Prime. Um euch noch ein bisschen einzuheizen, gibt es hier einen weiteren Vorgeschmack für euch!

„It really is the most wonderful fucking time of the year.“

New episodes of Fallout this month, Vaulties. It really is the most wonderful fucking time of the year. pic.twitter.com/WswT88t0e6 — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 1, 2025