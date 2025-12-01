Kino, Serien & TV: Fallout-Serie läutet die f*/&% schönste Zeit des Jahres ein

Wie ihr bereits wisst, startet am 17. Dezember 2025 die zweite Staffel zur beliebten Fallout-Serie auf Amazon Prime. Um euch noch ein bisschen einzuheizen, gibt es hier einen weiteren Vorgeschmack für euch!
„It really is the most wonderful fucking time of the year.“
New episodes of Fallout this month, Vaulties. It really is the most wonderful fucking time of the year. pic.twitter.com/WswT88t0e6
— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 1, 2025
Freu mich drauf, die erste Staffel fand ich schon erstaunlich sehenswert😎
Die Vorfreude auf die neue Staffel ist groß!