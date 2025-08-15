Kino, Serien & TV: Fallout-Serie Staffel 2 auf der Gamescom

Amazon Prime Video hat angekündigt, dass die zweite Staffel der Serie Fallout am 19. August 2025 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live erstmals vorgestellt wird.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe und wird in Staffel 2 die postapokalyptische Stadt New Vegas als zentralen Schauplatz nutzen. Die Handlung setzt nach den Ereignissen der ersten Staffel ein und begleitet die Hauptfiguren Lucy, The Ghoul und Maximus auf ihrer Reise durch das Ödland in Richtung New Vegas. Ziel der Gruppe ist es, den Charakter Hank aufzuspüren, dessen Machenschaften mit Vault-Tec im Zentrum der neuen Episoden stehen.

Die zweite Staffel spielt etwa 15 Jahre nach den Geschehnissen des Spiels Fallout: New Vegas. Erste Bilder und ein offizielles Poster zeigen ikonische Orte wie das Lucky 38 Casino, das Ultra Lux und das zerstörte New-Vegas-Schild. Auch der Charakter Mr. House, der bereits in einer Rückblende der ersten Staffel zu sehen war, soll erneut auftreten. Neben den bekannten Darstellern Ella Purnell, Walton Goggins und Aaron Moten stößt Macaulay Culkin als neuer Charakter zur Besetzung. Die Veröffentlichung der Staffel ist für Dezember 2025 geplant. Eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt.