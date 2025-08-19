Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 2 Blick hinter die Kulissen

Die zweite Staffel der gefeierten Fallout-Serie startet im Dezember 2025 auf Amazon Prime Video und verspricht ein echtes Fest für Fans des Franchise zu werden.

Ein Trailer zur zweiten Staffel wird voraussichtlich heute auf der Gamescom Opening Night Live am 19. August 2025 enthüllt. Zur Einstimmung gibt es hier erste Einblickle in Staffel 2: