Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 2 startet laut Vegas Sphere früher als erwartet

Die zweite Staffel der erfolgreichen Fallout-Serie feiert ihre Premiere früher als viele erwartet haben. Wie nun offiziell bestätigt wurde, startet Fallout Season Two bereits am 16. Dezember um 18 Uhr PT – aber nur im Vegas Sphere oder weltweit?
Damit rückt die Fortsetzung der postapokalyptischen Erfolgsserie überraschend nah an die Weihnachtszeit heran und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit bei Serien- und Gaming-Fans. Der offizielle Start war bisher der 17. Dezember!
Nach dem starken Erfolg der ersten Staffel, die weltweit hohe Abrufzahlen erzielte und sowohl Fallout-Veteranen als auch Neueinsteiger begeisterte, knüpft Season Two direkt an die düstere Welt des Franchise an.
Die Serie bleibt ihrem Kern treu und verbindet bekannte Elemente aus den Fallout-Spielen mit neuen Geschichten, Charakteren und Schauplätzen. Der Fokus liegt erneut auf dem Überlebenskampf in einer zerstörten Welt, politischen Machtspielen zwischen Fraktionen und den moralischen Entscheidungen der Protagonisten.
Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H
— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 15, 2025
