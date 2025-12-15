Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 2 startet laut Vegas Sphere früher als erwartet

Überraschung kurz vor Weihnachten: Fallout Staffel 2 kommt früher und alle reden darüber. Aber ist nur der Vegas Sphere betroffen?

Die zweite Staffel der erfolgreichen Fallout-Serie feiert ihre Premiere früher als viele erwartet haben. Wie nun offiziell bestätigt wurde, startet Fallout Season Two bereits am 16. Dezember um 18 Uhr PT – aber nur im Vegas Sphere oder weltweit?

Damit rückt die Fortsetzung der postapokalyptischen Erfolgsserie überraschend nah an die Weihnachtszeit heran und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit bei Serien- und Gaming-Fans. Der offizielle Start war bisher der 17. Dezember!

Nach dem starken Erfolg der ersten Staffel, die weltweit hohe Abrufzahlen erzielte und sowohl Fallout-Veteranen als auch Neueinsteiger begeisterte, knüpft Season Two direkt an die düstere Welt des Franchise an.

Die Serie bleibt ihrem Kern treu und verbindet bekannte Elemente aus den Fallout-Spielen mit neuen Geschichten, Charakteren und Schauplätzen. Der Fokus liegt erneut auf dem Überlebenskampf in einer zerstörten Welt, politischen Machtspielen zwischen Fraktionen und den moralischen Entscheidungen der Protagonisten.

