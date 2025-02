Kino, Serien & TV: Fallout: Staffel 2 wird alles übertreffen, sagt Goggins

Einer der Schauspieler aus der Prime Video-Serie Fallout schürt die Vorfreude auf die zweite Staffel.

Walton Goggins, der in Staffel 1 von Fallout Cooper Howard bzw. einen Ghoul verkörperte, wird auch in der neuen Staffel in seine Rolle schlüpfen.

Anlässlich der Premiere der neuen Staffel von The White Lotus, in der Goggins ebenfalls mitspielt, sprach er mit Deadline auch über Fallout.

So war Staffel 1 von Fallout seiner Ansicht nach schon außergewöhnlich. Doch Staffel 2 soll das Ganze noch übertreffen. Dabei lobte er die Autoren und Künstler, die zusammenkommen, um diese Geschichten zu erzählen. Er kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen.

Wie Goggins ebenfalls erwähnt, befindet man sich gerade mitten in den Dreharbeiten von Staffel 2. Sie begannen im November, musste aber wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien Anfang Januar unterbrochen werden.

