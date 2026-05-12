Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 3 holt Breaking-Bad-Star Aaron Paul an Bord

Fallout Staffel 3 erweitert den Cast um Aaron Paul. Der Schauspieler, bekannt aus Breaking Bad, übernimmt eine bislang geheim gehaltene Rolle in der Amazon-Prime-Video-Serie.

Mit dem Engagement kommt es gleichzeitig zu einem Wiedersehen mit den Executive Producern Jonathan Nolan und Lisa Joy. Beide arbeiteten bereits bei Westworld mit Aaron Paul zusammen, der dort in der finalen Staffel mitwirkte.

Neben dem Neuzugang wurden auch Annabel O’Hagan und Dave Register zu festen Darstellern der Serie befördert. Weitere Details zur Handlung oder zur Rolle von Aaron Paul wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Fallout-Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe und wurde von Graham Wagner sowie Geneva Robertson-Dworet entwickelt. Zum Hauptcast gehören unter anderem Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones und Frances Turner.

Die Handlung spielt rund 200 Jahre nach einem nuklearen Holocaust. Bewohner geschützter Vaults kehren dabei in ein zerstörtes und gefährliches Ödland zurück, das von Gewalt, Fraktionen und bizarren Kreaturen geprägt ist.

Die ersten beiden Staffeln zählen laut Amazon Prime Video zu den erfolgreichsten Serienproduktionen der Plattform. Besonders Staffel 1 erhielt breite Kritikerlob und wurde unter anderem mit 16 Emmy-Nominierungen bedacht.

Aaron Paul wurde weltweit vor allem durch seine Rolle als Jesse Pinkman in Breaking Bad bekannt. Für seine Darstellung gewann er insgesamt drei Emmy Awards als bester Nebendarsteller.