Kino, Serien & TV: Fallout Staffel 3 wird im Sommer gedreht

Während die zweite Staffel der Serie Fallout in wenigen Tagen startet, wird die dritte im Sommer gedreht, wie der Produzent verraten hat.

Die zweite Staffel der Serie Fallout startet bekanntlich am 17. Dezember bei Prime Video. Insgesamt werden acht Folgen im wöchentlichen Rhythmus bis zum 4. Februar 2026 gezeigt.

In einem IGN-Interview mit Executive Producer, Creator und Showrunner Geneva Robertson-Dworet sowie Executive Producer Jonathan Nolan wurde über die Produktion gesprochen

Eine dritte Staffel der äußerst erfolgreichen Serie, die auf der Videospielreihe basiert, befindet sich demnach in Planung. Laut Nolan sollen die Dreharbeiten im Sommer 2026 stattfinden. Ziel ist es, sie so schnell wie möglich zeigen zu können.