Kino, Serien & TV: Fallout: Star aus The Acolyte stößt zur Erfolgsserie hinzu

Prime Video hat mehrere neue Darsteller für die dritte Staffel von Fallout verpflichtet, darunter Manny Jacinto aus The Acolyte.

Die dritte Staffel von Fallout wächst weiter: Prime Video hat mehrere neue Darsteller für die erfolgreiche Videospieladaption verpflichtet. Zu den Neuzugängen zählt unter anderem Manny Jacinto, der zuletzt vor allem durch seine Rolle in Star Wars: The Acolyte Aufmerksamkeit erlangte.

Neben Jacinto stoßen auch Thomasin McKenzie und Emily Mortimer zur Besetzung hinzu. Welche Rollen die drei Schauspieler übernehmen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Amazon hält entsprechende Details bislang unter Verschluss.

Für die neuen Folgen kehren zudem zahlreiche bekannte Gesichter zurück. Dazu gehören Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und Kyle MacLachlan. Ebenfalls bereits bestätigt wurde zuvor die Beteiligung von Breaking-Bad-Star Aaron Paul.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sollen noch in diesem Monat in Los Angeles beginnen. Amazon setzt damit die Expansion einer der erfolgreichsten Eigenproduktionen von Prime Video konsequent fort.

Nach Angaben des Unternehmens haben die ersten beiden Staffeln inzwischen weltweit mehr als 100 Millionen Zuschauer erreicht. Damit zählt Fallout zu den erfolgreichsten Serien der Plattform überhaupt. Beide Staffeln gehören laut Amazon zu den vier meistgesehenen Staffeln in der Geschichte von Prime Video.

Insbesondere die Verpflichtung von Manny Jacinto wird von vielen Fans positiv aufgenommen. Der Schauspieler wurde für seine Darstellung in The Acolyte vielfach gelobt und konnte zuvor bereits mit seiner Rolle als Jason Mendoza in der Comedy-Serie The Good Place überzeugen.

Auch Thomasin McKenzie zählt zu den aufstrebenden Namen in Hollywood. Die Schauspielerin war zuletzt unter anderem in Eileen sowie der britischen Satirekomödie Fackham Hall zu sehen. Emily Mortimer ist hingegen durch Produktionen wie Mary Poppins Returns und Paddington in Peru bekannt.

Nach dem Fokus auf New Vegas in der zweiten Staffel dürfte die Serie in Staffel 3 eine neue Region des Fallout-Universums erkunden. Das Finale der vergangenen Staffel deutete bereits an, dass zumindest ein Teil der Handlung nach Colorado verlagert wird. Diese Region spielte bislang in den Fallout-Spielen keine zentrale Rolle und könnte damit völlig neue Geschichten innerhalb des bekannten Universums ermöglichen.