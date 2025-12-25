Kino, Serien & TV: Fallout wird angeblich zur echten Vault‑Reality‑Gameshow

Prime Video erweitert das Fallout‑Universum um ein neues Format und arbeitet laut mehreren Berichten an einer Reality‑Competition‑Show, die auf dem beliebten Mobile‑ und Management‑Game Fallout Shelter basiert.
Wie aktuelle Meldungen berichten, entwickelt Amazon eine Serie, in der Teilnehmer als Overseer ihre eigenen Vaults leiten und sich in verschiedenen Herausforderungen messen müssen.
Die Spieler sollen Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Energie verwalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass ihre Vault‑Bewohner zufrieden bleiben und überleben. Die Informationen stammen aus Berichten, die Insider Jeff Sneider veröffentlicht hat, wonach Amazon das Fallout‑Franchise nach dem Erfolg der TV‑Serie weiter ausbauen möchte.
Das Konzept der Show orientiert sich eng an den Mechaniken des Spiels Fallout Shelter, in dem Spieler einen unterirdischen Bunker aufbauen, erweitern und die Bedürfnisse der Bewohner managen. Laut den Berichten könnte die Reality‑Show entweder in einem großen Vault‑Set stattfinden oder mehrere kleinere Vaults nutzen, in denen die Teilnehmer gegeneinander antreten. Ziel ist es, die Atmosphäre der Fallout‑Reihe einzufangen und gleichzeitig ein Format zu schaffen, das sowohl Fans der Spiele als auch ein breites Streaming‑Publikum anspricht.
Die Reality‑Competition‑Show wäre ein weiterer Schritt in Amazons Strategie, das Fallout‑Franchise zu einer umfassenden Marke auszubauen. Nach dem Erfolg der Prime‑Video‑Serie und der wachsenden Popularität der Spiele bietet ein solches Format die Möglichkeit, das postapokalyptische Universum in einem neuen Genre zu präsentieren und die Interaktion der Teilnehmer mit den typischen Fallout‑Elementen wie Ressourcenmanagement, Vault‑Strukturen und Überlebensstrategien in den Mittelpunkt zu stellen.
oh nein 🤢
Promi Bunker incoming. Genau darauf hat die Welt gewartet.
Hört sich jedenfalls genau danach an 😀
Wird das etwa eine Reality Show mit Stil?…..
Ich habe auch mehr Fragen im Kopf als Antworten durch die Zeilen bekommen 😂
Wahrscheinlich eher mit STIs xD
Bitte nicht. Habe die Serie nun auch angefangen, so gehyped bin ich nun nicht nach 2 Folgen.
Amazon hat einfach gemerkt, wie genial diese Serie ankommt und schaut jetzt, wie noch mehr Geld damit verdient werden kann, ist doch normal.
Abwarten, wie es wird… Staffel 1 fand ich super. Folge 1 von Staffel 2 war auch gut. Gestern Abend Folge 2 geguckt, die war schon nix mehr…
Ok??? Und wie soll so was aussehen? In der Vault der Verlierer wird dann eine Todeskralle freigelassen, damit man auch die Brutalität der Serie und der Spiele mit drin hat? Naja ich brauche so was nicht, aber wenn die damit Geld verdienen können wird es eben umgesetzt.
Das klingt irgendwie lahm. Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen
Würde ik nit anschauen 😅 die einzige Reality‑Competition‑Show bleibt für mich Takeshis castle 🤗
Hmm, also sind die Teilnehmer nur Aufseher und die Bewohner nur Statisten oder gar virtuell?
Wieso nicht mal was drastisches? Ein echten Vault bauen und so 20 Kandidaten einsperren. Nahrung, Samen, Wasser etc. zur Verfügung stellen, aber limitiert und sie müssen überleben, eigene Strukturen aufbauen etc.
Mit riesen Gewinn, wenn sie ein Jahr durchhalten.
Das ganze wie Big Brother 24h live Streamen.
Neben den natürlich entstehenden Dramen noch extra Events alla Raider Angriff oder Technikprobleme.
Was ein Schwachsinn, ohne mich 👎.
Erster Gedanke: „WTF LUL“, anschliessend…“Hmmm, kann ich da mitmachen?“