Kino, Serien & TV: Fallout wird angeblich zur echten Vault‑Reality‑Gameshow

Prime Video erweitert das Fallout‑Universum um ein neues Format und arbeitet laut mehreren Berichten an einer Reality‑Competition‑Show, die auf dem beliebten Mobile‑ und Management‑Game Fallout Shelter basiert.

Wie aktuelle Meldungen berichten, entwickelt Amazon eine Serie, in der Teilnehmer als Overseer ihre eigenen Vaults leiten und sich in verschiedenen Herausforderungen messen müssen.

Die Spieler sollen Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Energie verwalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass ihre Vault‑Bewohner zufrieden bleiben und überleben. Die Informationen stammen aus Berichten, die Insider Jeff Sneider veröffentlicht hat, wonach Amazon das Fallout‑Franchise nach dem Erfolg der TV‑Serie weiter ausbauen möchte.

Das Konzept der Show orientiert sich eng an den Mechaniken des Spiels Fallout Shelter, in dem Spieler einen unterirdischen Bunker aufbauen, erweitern und die Bedürfnisse der Bewohner managen. Laut den Berichten könnte die Reality‑Show entweder in einem großen Vault‑Set stattfinden oder mehrere kleinere Vaults nutzen, in denen die Teilnehmer gegeneinander antreten. Ziel ist es, die Atmosphäre der Fallout‑Reihe einzufangen und gleichzeitig ein Format zu schaffen, das sowohl Fans der Spiele als auch ein breites Streaming‑Publikum anspricht.

Die Reality‑Competition‑Show wäre ein weiterer Schritt in Amazons Strategie, das Fallout‑Franchise zu einer umfassenden Marke auszubauen. Nach dem Erfolg der Prime‑Video‑Serie und der wachsenden Popularität der Spiele bietet ein solches Format die Möglichkeit, das postapokalyptische Universum in einem neuen Genre zu präsentieren und die Interaktion der Teilnehmer mit den typischen Fallout‑Elementen wie Ressourcenmanagement, Vault‑Strukturen und Überlebensstrategien in den Mittelpunkt zu stellen.