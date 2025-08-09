Kino, Serien & TV: Far Cry bekommt FX-Serienadaption – Leak bestätigt Anthologieformat

Eine vorzeitig veröffentlichte Ubisoft-News-Meldung hat bestätigt, dass FX an einer Anthologieserie zur Far Cry-Reihe arbeitet. Co-Showrunner und Co-Schöpfer sind Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest) und Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth). Hawley übernimmt zudem den Posten des Showrunners, McElhenney soll auch vor der Kamera stehen.

Produziert wird das Projekt von McElhenney, Hawley, Jackie Cohn (More Better Productions), Michael Garcia (26Keys Productions), Nick Frenkel (3Arts Entertainment) sowie Gerard Guillemot, Margaret Boykin und Austin Dill für Ubisoft Film & Television.

Laut Boykin soll die Serie ein „psychologischer Sturzflug“ werden, der die dunkelsten und absurdesten Seiten der Menschheit auslotet – ganz im Stil der kompromisslosen FX-Erzählweise. Jede Staffel wird in einer eigenen Welt mit neuem Cast spielen, angelehnt an das Standalone-Storytelling der Spiele.

Der ursprüngliche Ubisoft-Artikel ist inzwischen offline, der Link führt nun nur noch auf die Startseite.