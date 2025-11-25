Kino, Serien & TV: Far Cry-Serie im Anthologie-Format bestätigt

Far Cry wird als Live‑Action‑Anthologie‑Serie umgesetzt; die Produktion erfolgt bei FX für Hulu, die Ausstrahlung in Deutschland ist für Disney+ vorgesehen. Leaks aus dem August hatten dies bereits angedeutet, die Umsetzung wurde nun offiziell bestätigt.

In der Ankündigung heißt es wörtlich: „Eine brandneue FARCRY‑Anthologie‑Serie kommt auf Hulu, mit einem völlig neuen Setting, einer neuen Besetzung und genau dem Maß an Chaos, das dein Therapeut dir geraten hat, zu vermeiden.“

Das Format ist als Anthologie geplant, mit jeweils eigenständigen Settings und Besetzungen pro Staffel.

Als verantwortliche Macher werden Noah Hawley und Rob Mac (ehemals Rob McElhenney) genannt; Rob Mac übernimmt zudem eine Hauptrolle. Ein konkreter Starttermin wurde bislang nicht genannt.