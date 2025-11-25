Kino, Serien & TV: Far Cry-Serie im Anthologie-Format bestätigt

Das Videospielfranchise Far Cry geht offiziell im Anthologie-Format in Serie.

Far Cry wird als Live‑Action‑Anthologie‑Serie umgesetzt; die Produktion erfolgt bei FX für Hulu, die Ausstrahlung in Deutschland ist für Disney+ vorgesehen. Leaks aus dem August hatten dies bereits angedeutet, die Umsetzung wurde nun offiziell bestätigt.

In der Ankündigung heißt es wörtlich: „Eine brandneue FARCRY‑Anthologie‑Serie kommt auf Hulu, mit einem völlig neuen Setting, einer neuen Besetzung und genau dem Maß an Chaos, das dein Therapeut dir geraten hat, zu vermeiden.“

Das Format ist als Anthologie geplant, mit jeweils eigenständigen Settings und Besetzungen pro Staffel.

Als verantwortliche Macher werden Noah Hawley und Rob Mac (ehemals Rob McElhenney) genannt; Rob Mac übernimmt zudem eine Hauptrolle. Ein konkreter Starttermin wurde bislang nicht genannt.

  3. de Maja 308815 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.11.2025 - 13:45 Uhr

    Ach man da wissen sie nicht wie Ubi was sie draus machen sollen.
    Wäre cool gewesen wenn sie wieder am Original sich orientiert hätten mit den genetischen Veränderungen, muss ja nicht gleich ne Dark Angel Serie werden 😅
    Glaube Dying Light: The Beast ist mehr Farcry als alles andere 😅😆

    0
  5. wussii 48590 XP Hooligan Bezwinger | 25.11.2025 - 14:33 Uhr

    Orientiert es sich an den Spielen oder sind das neue Geschichten? Zu Far Cry 5 hätte ich so ne Serie liebend gerne 😊

    0
  6. d4wGkw0n 20580 XP Nasenbohrer Level 1 | 25.11.2025 - 15:58 Uhr

    Da bin ich mal gespannt, wie die einzelnen Staffeln aufgebaut sind und ob sie das Far Cry Feeling wiedergeben können.
    Über den Film habe ich jedenfalls nicht viel gutes gehört und daher wahrscheinlich auch nichts verpasst.

    0

