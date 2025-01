Kino, Serien & TV: Film zu Sleeping Dogs nicht mehr in Arbeit

Auf die große Leinwand wird es Sleeping Dogs nicht mehr schaffen. Das Projekt zur Umsetzung des Videospiels aus dem Jahr 2010 in Form eines Films ist gescheitert.

Schauspieler und Ip Man-Star Donnie Yen sprach mit Polygon über den Stand des Sleeping Dogs-Films, der 2017 angekündigt worden war.

„Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit den Produzenten zusammenzuarbeiten, und ich habe sogar einen Teil meines eigenen Geldes investiert, um die Entwürfe und einige der Rechte zu erhalten. Ich habe jahrelang gewartet. Jahrelang. Und ich will es wirklich machen. Ich habe all diese Visionen in meinem Kopf, und unglücklicherweise… ich weiß nicht, ihr wisst ja, wie es in Hollywood läuft, oder? Ich habe viele, viele Jahre darauf verwendet. Es war eine unglückliche Sache“, sagte Yen.