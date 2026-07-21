Kino, Serien & TV: Final Trailer zu Spider-Man Brand New Day veröffentlicht

Der finale Trailer zu Spider-Man: Brand New Day zeigt Peter Parkers Neuanfang und eine geheimnisvolle neue Bedrohung.

Sony Pictures hat den finalen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day veröffentlicht und bereitet damit auf den Kinostart am 31. Juli vor.

Im Mittelpunkt steht erneut Peter Parker, der nach den Ereignissen der vorherigen Filme als Spider-Man gegen das Verbrechen kämpft – in einer Welt, die sich nicht mehr an seine wahre Identität erinnert. Während seine früheren Freunde ihr Leben ohne ihn fortsetzen, gerät Peter zunehmend unter Druck und erlebt eine Veränderung, die weitreichende Folgen haben könnte.

Der Trailer deutet außerdem einen neuen Gegenspieler an. Die geheimnisvolle Bedrohung soll für andere Menschen unsichtbar sein und New York in Gefahr bringen. Peter Parker steht damit vor einer Herausforderung, die seine Fähigkeiten auf eine neue Probe stellt.

Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli in den Kinos.