Kino, Serien & TV: Finaler Trailer zu A Minecraft Movie

Schaut euch den finalen Trailer zu A Minecraft Movie an und sichert euch ein Kinoticket für April.

Warner Bros. hat einen finalen Trailer für A Minecraft Movie veröffentlicht. Der Live-Action-Film mit Jason Momoa und Jack Black in den Hauptrollen startet am 3. April 2025 in den deutschen Kinos.

Tickets zur Umsetzung des Minecraft-Universums für die große Kinoleinwand können jetzt gesichert werden.

Trailer Deutsch:

Trailer Englisch: