Kino, Serien & TV: Fortsetzung zum Minecraft-Film im Gespräch

Trotz der Kritik am ersten Trailer und den teils mittelmäßigen Reviews zum Start knallte „Ein Minecraft-Film“ richtig an den Kinokassen rein und bescherte am ersten Wochenende ein weltweites Einspielergebnis von 301 Millionen US-Dollar.

Jetzt wird schon über eine Fortsetzung gesprochen.

Jared Hess, der Regisseur des Minecraft-Films sagte im Gespräch mit Deadline, dass es super viel Spaß machen würde in die Welt zurückzukehren. Offenbar gibt es Gespräche über einen Nachfolger, zudem deutete der Abspann darauf hin.

Hess sagte über einen weiteren Minecraft-Film: „Oh, Mann. Nun, es würde so viel Spaß machen. Wir hatten so viel Spaß dabei, diesen Film zu machen, und die Welt des Spiels ist so umfangreich, und es gab so viele Dinge, die wir nicht genutzt haben, die wir aber gerne genutzt hätten.“

„Es würde mir einen Riesenspaß machen, die Fortsetzung zu machen, und es scheint, dass bereits darüber gesprochen wird, also bin ich super aufgeregt. Es wird so viel Spaß machen, in diese Welt zurückzukehren. Die Fans haben einfach so viel Spaß dabei. Wir haben es im Abspann angedeutet, und die Fans scheinen ganz wild darauf zu sein.