Kino, Serien & TV: Gears of War-Film nimmt konkrete Formen an laut Regisseur

Die lang erwartete Verfilmung von Gears of War scheint einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht zu haben. Regisseur David Leitch äußerte sich im Rahmen eines Interviews mit Collider überraschend optimistisch über den aktuellen Stand des Projekts und betonte, dass die Produktion klar auf Kurs sei.

Nach seinen Angaben befinde sich ein stark ausgearbeiteter Drehbuchentwurf in Entwicklung, der das Fundament für die weitere Umsetzung bilde. Sowohl das Studio als auch Netflix sollen dem Projekt inzwischen voll hinterstehen, während auch das Entwicklerstudio The Coalition laut Leitch aktiv eingebunden sei.

Besonders auffällig ist die Einschätzung, dass sich die verschiedenen Beteiligten aktuell enger abgestimmt auf eine Umsetzung zubewegen. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass auch das Spieluniversum selbst weiter präsent bleibt, da neue Inhalte im Franchise parallel erscheinen und die Aufmerksamkeit zusätzlich stärken.

Trotz des positiven Signals gibt es weiterhin keine konkreten Informationen zu Besetzung oder Starttermin. Dennoch wächst die Erwartungshaltung rund um das Projekt, insbesondere da Fans seit Jahren auf eine Umsetzung der Geschichte rund um Marcus Fenix und Delta Squad warten.

Im Hintergrund sorgt zudem Schauspieler Dave Bautista weiterhin für Aufmerksamkeit, da er sich seit längerer Zeit öffentlich für die Rolle des Marcus Fenix einsetzt und das Projekt aktiv unterstützt. Seine wiederholten Aussagen haben die Diskussion um mögliche Besetzungen zusätzlich angeheizt, auch wenn bislang keine offizielle Entscheidung gefallen ist.