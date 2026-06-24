Kino, Serien & TV: Gears of War Netflix-Film erzählt die frühen Jahre von Delta Squad

Die kommende Gears of War-Verfilmung von Netflix könnte deutlich früher in der Zeitlinie der Reihe ansetzen als bislang angenommen.
Neue Aussagen von Xbox-Content-Chef Matt Booty deuten darauf hin, dass der Film die Entstehungsgeschichte von Delta Squad in den Mittelpunkt stellen wird.
Laut einer Beschreibung des Projekts soll die Handlung die Ursprünge der legendären Einheit beleuchten, die später zu den bekanntesten Soldaten im Krieg gegen die Locust gehört. Im Fokus steht dabei eine Gruppe von Kämpfern, die gemeinsam ums Überleben der Menschheit kämpft.
Matt Booty betont, dass das Herzstück von Gears of War nicht allein die Action oder der Krieg gegen die Locust sei. Vielmehr gehe es um die Beziehungen innerhalb des Teams. Die Reihe drehe sich im Kern um Brüderlichkeit, Zusammenhalt und das gemeinsame Bestehen extremer Herausforderungen.
Diese Ausrichtung könnte darauf hindeuten, dass der Film die Zeit zwischen dem Emergence Day (E-Day) und den Ereignissen des ersten Spiels behandelt.
Damit wäre Raum vorhanden, um die Entwicklung von Delta Squad und die Beziehungen zwischen den späteren Hauptfiguren ausführlicher zu erzählen.
Interessant wäre dabei insbesondere die Rolle von Marcus Fenix. Seine rebellische Persönlichkeit und seine spätere Inhaftierung vor Beginn des ersten Spiels könnten eine wichtige Rolle in der Handlung spielen. Ein solcher Ansatz würde die Möglichkeit bieten, zentrale Charakterentwicklungen zu zeigen, die in den Spielen nur angedeutet wurden.
Offizielle Story-Details gibt es weiterhin nicht. Bekannt ist bislang lediglich, dass Regisseur David Leitch mit dem Projekt verbunden ist. Die jüngsten Aussagen liefern jedoch den bislang deutlichsten Hinweis darauf, welche Richtung die Verfilmung einschlagen könnte.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird ein Netflix Film? Auweia, das wird wohl nix.
Dave Bautista (Batista/Ehemaliger WWE Wrestler), hätte ich mir damals als perfekten Cast für die Truppe vorstellen können
Ich sehe mir den Film auf jeden Fall an.
Wir natürlich geschaut 😁
Ist eigentlich hier schon bekannt das Marcus keine Rolle spielen wird im Film, vielleicht auch nur ein Kurzauftritt in einer Szene aber das Hauptaugenmerk soll auf dem Deltateam liegen. Also wirds eher vor GoW 1 spielen während Marcus im Knast sitzt😅
Aber wird eh schlecht, kommt ja von Netflix 😅 man kann ja schon froh sein das Snyder nicht dran beteiligt ist, obwohl, 300 und Watchmen hat ja bewiesen das er es kann, wenn er sich halt an die Vorlage hält und nur die Optik liefert.
Oder ein Michael Bay. 50 mal die gleiche Kameraeinstellung dafür krachende Action.😁
Klingt doch schonmal Scheisse 😂.
Nicht der Krieg sondern die Brüderlichkeit 🥱 Muss ich unbedingt verpassen.. Eigentlich wollte ich einen Film sehen wo es richtig abgeht wie bei GOW..Aber das klingt hier eher langweilig..
Ohweia…will man da etwa aus einem Gears of War ein Band of Brothers machen? Sorry…aber Gears ist brutaler, testosteron-geschwängerter Actionbombast. Nix anderes will man da sehen. Sicher, die Story mit Dom und seiner Frau war schon gut und emotional…aber das wars dann auch schon. Markante Sprüche, viel Blut und Locust-Gedärm. So stelle ich mir das vor 😅
Guter Vergleich mit Band of Brothers. Ganz genau..Film geht los ohne Schnickschnack und Vorgeschichte usw. Vielleicht kurze Info wie das alles passierte und dann ab geht’s.
Weiß nicht was der Dangertyp geschrieben hat weil auf meiner Blockliste aber Krieg und Brüderlichkeit kann schon funktionieren aber meist eher in Serien, Band of Brothers oder The Pacific sind da gute Beispiele, bei Filmen fällt mir erstmal nur Private Ryan und Three Kings ein, obwohl Jarhead geht auch.
Ja aber das bei GOW ist es eher unpassend. Da muss es aus allen Rohren gefeuert werden usw. Action ohne Ende. Brüderlichkeit 🥴 ne..Sehe schon die harten Kerle am heulen wenn einer das geistliche segnet. Oh nein nicht du..du warst wie ein Bruder für mich usw. 👎
Wird klar geschaut.
Boah ich weiß ja nicht digger…
Hört sich mehr nach Charakterdrama als nach einem harten Actionfilm an. 😒
Da es ein Netflix Film wird bin ich erstmal skeptisch, wäre aber super, wenn der Film so gut wie die Spiele wird, hoffentlich macht man keinen Schnulzenfilm.