Kino, Serien & TV: Gears of War Netflix-Film erzählt die frühen Jahre von Delta Squad

Nicht der Krieg, sondern die Brüderlichkeit: Darauf soll der Gears of War-Film setzen!

Die kommende Gears of War-Verfilmung von Netflix könnte deutlich früher in der Zeitlinie der Reihe ansetzen als bislang angenommen.

Neue Aussagen von Xbox-Content-Chef Matt Booty deuten darauf hin, dass der Film die Entstehungsgeschichte von Delta Squad in den Mittelpunkt stellen wird.

Laut einer Beschreibung des Projekts soll die Handlung die Ursprünge der legendären Einheit beleuchten, die später zu den bekanntesten Soldaten im Krieg gegen die Locust gehört. Im Fokus steht dabei eine Gruppe von Kämpfern, die gemeinsam ums Überleben der Menschheit kämpft.

Matt Booty betont, dass das Herzstück von Gears of War nicht allein die Action oder der Krieg gegen die Locust sei. Vielmehr gehe es um die Beziehungen innerhalb des Teams. Die Reihe drehe sich im Kern um Brüderlichkeit, Zusammenhalt und das gemeinsame Bestehen extremer Herausforderungen.

Diese Ausrichtung könnte darauf hindeuten, dass der Film die Zeit zwischen dem Emergence Day (E-Day) und den Ereignissen des ersten Spiels behandelt.

Damit wäre Raum vorhanden, um die Entwicklung von Delta Squad und die Beziehungen zwischen den späteren Hauptfiguren ausführlicher zu erzählen.

Interessant wäre dabei insbesondere die Rolle von Marcus Fenix. Seine rebellische Persönlichkeit und seine spätere Inhaftierung vor Beginn des ersten Spiels könnten eine wichtige Rolle in der Handlung spielen. Ein solcher Ansatz würde die Möglichkeit bieten, zentrale Charakterentwicklungen zu zeigen, die in den Spielen nur angedeutet wurden.

Offizielle Story-Details gibt es weiterhin nicht. Bekannt ist bislang lediglich, dass Regisseur David Leitch mit dem Projekt verbunden ist. Die jüngsten Aussagen liefern jedoch den bislang deutlichsten Hinweis darauf, welche Richtung die Verfilmung einschlagen könnte.