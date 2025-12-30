Kino, Serien & TV: Geheimes Silent Hill‑ARG gestartet

Zum neuen Film Return to Silent Hill ist ein begleitendes ARG gestartet, das Spielern eine rätselhafte und atmosphärische Erweiterung der bekannten Silent‑Hill‑Welt bietet.

Über die Website youliveherenow.com können Nutzer ein interaktives Erlebnis starten, das aus kryptischen Hinweisen, versteckten Videoclips und zusätzlichen Hintergrundinformationen zur Lore besteht.

Das ARG kombiniert klassische Elemente wie verschlüsselte Botschaften, versteckte Dateien und narrative Fragmente, die zusammen ein größeres Bild formen. Spieler entdecken dabei exklusive Inhalte, die nicht im offiziellen Filmmaterial enthalten sind, und erhalten zusätzliche Einblicke in Figuren, Orte und Ereignisse, die im Film eine Rolle spielen werden.

Das Projekt richtet sich an Fans, die die Welt von Silent Hill über den Film hinaus erleben möchten und Freude daran haben, gemeinsam Hinweise zu entschlüsseln und verborgene Informationen aufzudecken.