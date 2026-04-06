Kino, Serien & TV: Geleaktes Elden Ring Film-Set sorgt für Aufregung unter Fans

Neue Einblicke in die Produktion des Elden Ring Films sorgen bei diesen Aufnahmen für Aufregung unter den Fans.

Kaum ein anderes Projekt wird so aufmerksam verfolgt wie die geplante Verfilmung von Elden Ring. Seit der offiziellen Ankündigung herrschte weitgehend Funkstille rund um die Adaption, die unter der Regie von Alex Garland entstehen soll und von A24 sowie Bandai Namco Entertainment unterstützt wird.

Nun sorgt ein neuer Fund im Netz für Gesprächsstoff. In kurzen Videosequenzen, die im Netz kursieren, ist offenbar ein Teil eines Filmsets zu sehen, das stark an bekannte Schauplätze aus dem Spiel erinnert. Die Aufnahmen sollen ursprünglich von einem Nutzer namens ThroxTV stammen und zeigen ein Szenario, das viele sofort mit der Welt von Elden Ring in Verbindung bringen.

Besonders auffällig ist die Gestaltung eines Bauwerks, das stark an eine Kirche aus dem Spiel erinnert. Die Architektur und ein markantes Detail mit einem hohen Pfahl passen auffällig gut zur bekannten Ästhetik aus der Spielwelt. Die Umgebung wirkt dabei ungewöhnlich ruhig und isoliert, was den Eindruck verstärkt, dass es sich um eine reale Set-Konstruktion handeln könnte.

Offiziell bestätigt ist dieser Fund jedoch nicht. Weder gibt es eine Einordnung zur Herkunft der Aufnahmen noch eine Bestätigung durch die Beteiligten. Dennoch wirkt das Material auf viele Beobachter überzeugend genug, um die Hoffnung auf einen laufenden Produktionsprozess weiter zu nähren.

Die Verfilmung von Elden Ring gehört zu den ambitioniertesten Projekten im Bereich der Spieleadaptionen. Die Kombination aus dem künstlerischen Stil von Alex Garland und der Unterstützung durch A24 sorgt bereits im Vorfeld für große Erwartungen.

Sollte sich der Fund tatsächlich als Teil der laufenden Dreharbeiten bestätigen, könnte dies ein erstes sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Produktion langsam an Fahrt aufnimmt und sich Schritt für Schritt der Umsetzung nähert.