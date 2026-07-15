Kino, Serien & TV: George Lucas vergleicht Ablehnung von KI mit der Rückkehr zur Pferdekutsche

Mit einem ungewöhnlichen Vergleich hat George Lucas eine neue Debatte über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Filmbranche ausgelöst. Der Star Wars-Schöpfer erklärte, die Ablehnung von KI sei vergleichbar damit, Autos zugunsten von Pferd und Kutsche abzulehnen.
Im Gespräch mit A Rabbit’s Foot bezeichnete Lucas KI als unvermeidbaren technologischen Fortschritt. Die Technologie erleichtere die Produktion von Filmen erheblich und lasse sich seiner Ansicht nach nicht aufhalten.
„Das ist Fortschritt, das ist die Zukunft“, erklärte Lucas. Probleme und Risiken gehörten zwar dazu, seien aber kein Grund, die Entwicklung grundsätzlich abzulehnen. Als Vergleich führte er die Einführung des Automobils an, das anfangs ebenfalls mit zahlreichen Nachteilen verbunden gewesen sei.
Der 82-Jährige betonte zudem, dass Künstliche Intelligenz auch dabei helfen könne, die negativen Folgen der Technologie einzudämmen – etwa indem sie manipulierte Inhalte oder Fälschungen erkennt. Wer KI für illegale Zwecke einsetze, müsse dagegen entsprechend bestraft werden.
Die Aussagen stehen im Kontrast zu anderen prominenten Stimmen aus der Filmbranche. Regisseur Christopher Nolan hatte sich zuletzt positiv darüber geäußert, dass insbesondere jüngere Zuschauer KI-generierte Inhalte zunehmend kritisch sehen. Auch Regisseur Kane Parsons bezeichnete generative KI als schädlich für die Kreativität und erklärte, er würde diese Technologie am liebsten vollständig verschwinden lassen.
Unter Fans fielen die Reaktionen gemischt aus. Während viele Lucas‘ Aussagen mit bekannten Star Wars-Zitaten kommentierten und ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten, zeigten sich andere wenig überrascht. Sie verwiesen darauf, dass Lucas schon immer als Befürworter neuer Filmtechnologien galt und bereits früh massiv auf computergenerierte Effekte setzte.
Für viele Beobachter passt seine Haltung daher zu seinem langjährigen Ansatz, technische Innovationen als Werkzeuge für Filmschaffende zu betrachten. Die kontroverse Diskussion um den Einsatz von KI in Film, Fernsehen und Videospielen dürfte damit jedoch weiter an Fahrt aufnehmen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist doch jedem das seine ob er/sie/es/Fuchs/Katze das mag oder nicht, ich mag kein Vanille Eis obwohls das standard Eis schlecht hin ist, bin ich deswegen aus dem Mittelalter? nein, ich sag auch nicht bei Musikrichtung xy die erst vor ka 5 Jahren enstand wer das nicht mag ist aus den 70ern ka 😅.
Wenn der Herr ki nutzen will dann bitte, wer nicht will dann nicht. Mich persönlich störts absolut 0, weder in Filmen noch in Spielen hauptsache es macht fun, wenn nicht dann gibts halt ne schlechte Bewertung 🤷😅
Der Vergleich gefällt mir nicht unbedingt, aber KI sollte als Werkzeug wirklich nicht verschmäht werden.
tut glaub auch kaum jemand.
Das Problem ist das sehr viele Manager es als das einzige Werkzeug sehen was autonom die Arbeit macht und das tut es halt nicht Fehlerfrei.
Siehe Ford…
Nach offiziellem Stand nicht, aber was nicht ist, kann noch werden.
George Lucas war schon immer ein Freund der Technologie.
Beim Kristallschädel und den Prequels hat er auch nur so stark auf CGI gesetzt, da er gedacht hatte, das es in Zukunft besser aussehen würde.
Websuche: „Amazon, Film, KI, Desaster“. Im Übrigen hinkt Lucas‘ Vergleich sowas von. Whataboutism pur.
KI wird nunmal immer mehr eingesetzt, ob es einem gefällt oder nicht. Aber die KI sollte nicht alles ersetzen
KI ja wenn das Ergebnis stimmt warum nicht
KI wird früher oder später überall eingesetzt werden, die Frage wird nur sein, wie stark.