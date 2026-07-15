Kino, Serien & TV: George Lucas vergleicht Ablehnung von KI mit der Rückkehr zur Pferdekutsche

George Lucas verteidigt den Einsatz von KI im Film und vergleicht deren Ablehnung mit dem Festhalten an der Pferdekutsche statt am Auto.

Mit einem ungewöhnlichen Vergleich hat George Lucas eine neue Debatte über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Filmbranche ausgelöst. Der Star Wars-Schöpfer erklärte, die Ablehnung von KI sei vergleichbar damit, Autos zugunsten von Pferd und Kutsche abzulehnen.

Im Gespräch mit A Rabbit’s Foot bezeichnete Lucas KI als unvermeidbaren technologischen Fortschritt. Die Technologie erleichtere die Produktion von Filmen erheblich und lasse sich seiner Ansicht nach nicht aufhalten.

„Das ist Fortschritt, das ist die Zukunft“, erklärte Lucas. Probleme und Risiken gehörten zwar dazu, seien aber kein Grund, die Entwicklung grundsätzlich abzulehnen. Als Vergleich führte er die Einführung des Automobils an, das anfangs ebenfalls mit zahlreichen Nachteilen verbunden gewesen sei.

Der 82-Jährige betonte zudem, dass Künstliche Intelligenz auch dabei helfen könne, die negativen Folgen der Technologie einzudämmen – etwa indem sie manipulierte Inhalte oder Fälschungen erkennt. Wer KI für illegale Zwecke einsetze, müsse dagegen entsprechend bestraft werden.

Die Aussagen stehen im Kontrast zu anderen prominenten Stimmen aus der Filmbranche. Regisseur Christopher Nolan hatte sich zuletzt positiv darüber geäußert, dass insbesondere jüngere Zuschauer KI-generierte Inhalte zunehmend kritisch sehen. Auch Regisseur Kane Parsons bezeichnete generative KI als schädlich für die Kreativität und erklärte, er würde diese Technologie am liebsten vollständig verschwinden lassen.

Unter Fans fielen die Reaktionen gemischt aus. Während viele Lucas‘ Aussagen mit bekannten Star Wars-Zitaten kommentierten und ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten, zeigten sich andere wenig überrascht. Sie verwiesen darauf, dass Lucas schon immer als Befürworter neuer Filmtechnologien galt und bereits früh massiv auf computergenerierte Effekte setzte.

Für viele Beobachter passt seine Haltung daher zu seinem langjährigen Ansatz, technische Innovationen als Werkzeuge für Filmschaffende zu betrachten. Die kontroverse Diskussion um den Einsatz von KI in Film, Fernsehen und Videospielen dürfte damit jedoch weiter an Fahrt aufnehmen.