Kino, Serien & TV: God of War Live‑Action‑Serie bestätigt Ryan Hurst als Kratos

Amazon enthüllt offiziell: Ryan Hurst übernimmt die Rolle von Kratos in der kommenden God of War Live‑Action‑Adaption.

Amazon hat nun offiziell bestätigt, dass Ryan Hurst die Rolle des Kratos in der kommenden God of War Live‑Action‑Serie übernehmen wird. Die Ankündigung erfolgte über einen Social‑Media‑Post, der Hurst zusammen mit einer Darstellung des älteren Kratos zeigt – so, wie er in God of War (2018) und God of War Ragnarök auftritt.

Hurst bringt bereits Franchise‑Erfahrung mit: In God of War Ragnarök verkörperte er Thor, wofür er sogar eine BAFTA‑Nominierung erhielt. Nun wechselt er die Seite und übernimmt die ikonische Hauptrolle des Spartaners selbst.

Die Serie entsteht für Prime Video in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios und PlayStation Productions. Verantwortlich für die Umsetzung ist Ronald D. Moore, bekannt für Outlander und For All Mankind. Die Geschichte folgt dem Plot des 2018er Spiels: Kratos und Atreus begeben sich auf eine gefährliche Reise, um Fayes Asche zu verstreuen.

Teresa Palmer wurde dazu als Sif in der Live-Action-Serie God of War gecastet.

Die Produktion befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase in Vancouver, weitere Casting‑Enthüllungen werden in den kommenden Monaten erwartet.

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026