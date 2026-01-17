Kino, Serien & TV: God of War Live‑Action‑Serie bestätigt Ryan Hurst als Kratos

Amazon hat nun offiziell bestätigt, dass Ryan Hurst die Rolle des Kratos in der kommenden God of War Live‑Action‑Serie übernehmen wird. Die Ankündigung erfolgte über einen Social‑Media‑Post, der Hurst zusammen mit einer Darstellung des älteren Kratos zeigt – so, wie er in God of War (2018) und God of War Ragnarök auftritt.
Hurst bringt bereits Franchise‑Erfahrung mit: In God of War Ragnarök verkörperte er Thor, wofür er sogar eine BAFTA‑Nominierung erhielt. Nun wechselt er die Seite und übernimmt die ikonische Hauptrolle des Spartaners selbst.
Die Serie entsteht für Prime Video in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios und PlayStation Productions. Verantwortlich für die Umsetzung ist Ronald D. Moore, bekannt für Outlander und For All Mankind. Die Geschichte folgt dem Plot des 2018er Spiels: Kratos und Atreus begeben sich auf eine gefährliche Reise, um Fayes Asche zu verstreuen.
Teresa Palmer wurde dazu als Sif in der Live-Action-Serie God of War gecastet.
Die Produktion befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase in Vancouver, weitere Casting‑Enthüllungen werden in den kommenden Monaten erwartet.
Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF
— Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Optisch könnte das gut passen, und der Schauspieler ist auch nicht verkehrt. Gerade als Opie bei Sons of Anarchy war er top.
Ob ich mir die Serie anschauen werde, weiß ich aber nicht. Die Spiele haben mir nicht sonderlich gefallen, sowohl die alten als auch die neuen. 😅
Sieht echt gut aus, zum Glück haben die kein Spargeltarzan genommen.
Auch der Charakter Sif wurde schon gefunden. Und die Dame sieht genauso wunderschön aus wie im Spiel. 😍
Hoffentlich wird das kein Flop. Steht schon ein Termin fest?
Gut besetzt, ich kenne ihn zwar nur von Sons of Anarchy aber rein optisch ist es eine gute Wahl. 🤔
Hab noch kein Teil von God of War gespielt also kann ich völlig unvoreingenommen die Serie genießen.😅
Die bisherigen Schauspieler passen schon mal.
Ja anschauen werde ich es mir mal wenn es dann soweit ist. Auch wenn mir die spiele alle nicht gefallen