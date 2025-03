Kino, Serien & TV: God of War-Serie erhält zwei Staffeln

Die Adaption der Videospielreihe God of War als Serie für den Streamer Prime Video verlief zuletzt weniger erfolgreich. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden die bisherigen Pläne verworfen und die Autoren trotz angeblich guter Drehbücher komplett ausgetauscht.

Im selben Monat übernahm dann Ronald D. Moore die Rolle des neuen Showrunners. Mit dieser Entscheidung lag man offenbar richtig, denn wie er selbst erzählte, hat God of War bereits eine zweite Staffel erhalten.

Im Podcast der Schauspielerin Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) erzählte Moore: „Im Moment arbeite ich an der Umsetzung eines Videospiels namens God of War, ein großer Titel in der Spielewelt, von dem Amazon zwei Staffeln bestellt hat, und sie haben mich gebeten, mitzumachen. Ich bin buchstäblich im Autorenraum und das ist mein neues Ding.“