Kino, Serien & TV: God of War Serie verliert seinen Kratos

Die God of War-Serie von Prime Video muss die Rolle des Kratos nach einer Verletzung von Ryan Hurst neu besetzen.

Die Prime-Video-Serie God of War muss ihre Hauptrolle neu besetzen. Wie Deadline berichtet, wird Ryan Hurst nicht länger Kratos verkörpern, nachdem sich der Schauspieler Ende Juni bei einem Stunt am Set schwer verletzt hat.

Dem Bericht zufolge erlitt Hurst einen Bizepsriss während der Dreharbeiten in Vancouver. Nach einer Operation befindet er sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Da die vollständige Genesung mehrere Monate in Anspruch nehmen dürfte und die Produktion nicht entsprechend verschoben werden kann, haben sich Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios für eine Neubesetzung der Rolle entschieden.

Die Dreharbeiten wurden unmittelbar nach dem Unfall unterbrochen und befinden sich derzeit in einer Pause. Die Vorbereitungen für die Fortsetzung der Produktion sollen Mitte August beginnen, während der Neustart der Dreharbeiten für Mitte Oktober geplant ist.

Besonders bitter: Zum Zeitpunkt des Unfalls waren bereits vier Episoden vollständig abgedreht. Da Kratos gemeinsam mit seinem Sohn Atreus, gespielt von Callum Vinson, im Mittelpunkt der Handlung steht und Kinder sich während längerer Produktionspausen sichtbar verändern, sollen die bereits fertiggestellten Folgen mit dem neuen Kratos-Darsteller erneut gedreht werden.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen PlayStation-Spiel und begleitet Kratos und Atreus auf ihrer Reise, die Asche von Faye zu verstreuen. Showrunner ist Ronald D. Moore, produziert wird das Projekt für Prime Video von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios. Geplant bleibt weiterhin eine Produktion von zwei Staffeln, die direkt hintereinander gedreht werden sollen.

Wer künftig die Rolle des Kratos übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt.