Kino, Serien & TV: Gods Don’t Give Gifts – Dieser komplett mit KI erschaffene Film schafft den Sprung ins Kino

Der vollständig mit KI produzierte Science-Fiction-Film Gods Don’t Give Gifts kommt am 30. Oktober in mehrere hundert Kinos.

Vom erfolgreichen YouTube-Format auf die große Leinwand: Gods Don’t Give Gifts ist ein vollständig mit KI produzierter Science-Fiction-Film und soll am 30. Oktober in mehreren hundert Kinos starten.

Regie führt Zack London, online besser bekannt als Gossip Goblin. Sein YouTube-Kanal zählt 1,4 Millionen Abonnenten, während die dort veröffentlichten Shorts zusammen auf mehr als eine Milliarde Aufrufe kommen.

Produziert wird Gods Don’t Give Gifts von Edward Saatchi, dem Gründer des von Amazon unterstützten KI-Unternehmens Fable.

Der Film besteht aus vier Geschichten und beschäftigt sich mit der Frage, was mit menschlichen Bedürfnissen und Instinkten geschieht, wenn die physischen Grenzen der Menschheit zunehmend verschwinden.

Dabei soll es keine klassische Apokalypse geben. Die Welt funktioniert weiter, während die Geschichten zeigen, wie sich das Verhältnis zwischen Körper, Geist, Technologie und menschlichen Bedürfnissen verändert.

Gods Don’t Give Gifts soll am 30. Oktober in mehreren hundert Kinos anlaufen.