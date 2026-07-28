Vom erfolgreichen YouTube-Format auf die große Leinwand: Gods Don’t Give Gifts ist ein vollständig mit KI produzierter Science-Fiction-Film und soll am 30. Oktober in mehreren hundert Kinos starten.
Regie führt Zack London, online besser bekannt als Gossip Goblin. Sein YouTube-Kanal zählt 1,4 Millionen Abonnenten, während die dort veröffentlichten Shorts zusammen auf mehr als eine Milliarde Aufrufe kommen.
Produziert wird Gods Don’t Give Gifts von Edward Saatchi, dem Gründer des von Amazon unterstützten KI-Unternehmens Fable.
Der Film besteht aus vier Geschichten und beschäftigt sich mit der Frage, was mit menschlichen Bedürfnissen und Instinkten geschieht, wenn die physischen Grenzen der Menschheit zunehmend verschwinden.
Dabei soll es keine klassische Apokalypse geben. Die Welt funktioniert weiter, während die Geschichten zeigen, wie sich das Verhältnis zwischen Körper, Geist, Technologie und menschlichen Bedürfnissen verändert.
Gods Don’t Give Gifts soll am 30. Oktober in mehreren hundert Kinos anlaufen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Diesbezüglich, Sam Altmann hat mittlerweile ausgerufen das die KI die Singularität erreicht hat und sich somit selbstständig und schneller entwickelt als die menschliche Intelligenz und setzt sie gleich mit der industriellen Revolution.
Altmann ist und bleibt ein Schwätzer, besonders sein OpenAI fällt immer weiter zurück was Performance und Leistung angeht, in der Softwareentwicklung lacht man über OpenAI Produkte weil die Konkurrenz deutlich weiter ist.
Bin mal gespannt wie der Film ankommen wird.
KI/AI hat nichts mit Intelligenz zutun. Es ist nur ein riesiges Datengrab, d.h. Rechenzentren können alles hinterlegte Wissen in sehr kurzer Zeit abfragen und auf Grund von Wahrscheinlichkeiten eine Lösung präsentieren. Das menschliche Gehirn ist dem weit überlegen.
KI
Sie sprechen einen Kernpunkt der aktuellen Debatte gelassen und treffend an. Aus biologischer und philosophischer Sicht haben Sie absolut recht: Heutige KI ist keine „echte“ Intelligenz, sondern hochentwickelte Statistik auf riesigen Datenmengen.
Ich bin gespannt. Wer hätte gedacht das wir Skynet so schnell immer näher kommen… hab auch letztens erst gelesen das eine KI von selbst versucht hat eine andere Plattform zu hacken und das sogar geschafft hat und jetzt wird es noch besser…Anweisungen für eine andere KI hinterlassen hat wo die Schwachstellen sind. Ich finde alles sehr spannend aber irgendwie auch beängstigend ^^
Jetzt also auch der erste KI Film im Kino, hmm 🤔.
bin echt gespannt wie das Ergebnis ausschaut 🤔