Kino, Serien & TV: Godzilla Minus Zero erster Teaser zeigt Rückkehr des Kaiju

Mit dem ersten Teaser zu Godzilla Minus Zero wird die ikonische Monster-Saga offiziell fortgesetzt und setzt direkt nach den Ereignissen von Godzilla Minus One an. Der neue Film von Regisseur Takashi Yamazaki führt die Geschichte ins Jahr 1949 und knüpft damit nur zwei Jahre nach dem katastrophalen Angriff von Godzilla in Japan an.

Im Zentrum der Handlung steht erneut die Familie Shikishima, deren Schicksal weiterhin eng mit den Folgen der vergangenen Zerstörung verbunden bleibt. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass Ryunosuke Kamiki in seiner Rolle als Koichi Shikishima zurückkehrt, ebenso wie Minami Hamabe als Noriko Oishi, die den ersten Angriff auf Tokyo überlebt hat.

Die Fortsetzung setzt dabei stark auf die emotionale Weiterentwicklung der Figuren, während gleichzeitig eine neue Bedrohung angekündigt wird, die das Ausmaß der bisherigen Ereignisse noch übertreffen soll. Der Konflikt zwischen Mensch und Monster wird damit in eine neue Phase geführt, die sowohl persönliche als auch globale Konsequenzen verspricht.

Besonders hervorzuheben ist die technische Umsetzung des Films, der als vollständig für IMAX produziert beschrieben wird. Gedreht wurde mit hochauflösenden digitalen Kameras, die speziell für IMAX zertifiziert sind, wodurch Bild und Ton auf maximale Wirkung im Großformat ausgelegt wurden. Ziel ist es, Godzilla in einer bislang unerreichten Intensität und Größe darzustellen.

Godzilla Minus Zero startet am 6. November in den Kinos und soll das Franchise erneut auf ein spektakuläres visuelles Niveau heben, während es die narrative Linie des Vorgängers konsequent weiterführt.