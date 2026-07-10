Kino, Serien & TV: GODZILLA MINUS ZERO setzt die Geschichte fort

Godzilla kehrt zurück: Der erste Teaser zu GODZILLA MINUS ZERO ist da.

Eine neue Bedrohung steht bevor: GODZILLA MINUS ZERO zeigt im ersten offiziellen Teaser, wie die Geschichte nach den Ereignissen von Godzilla Minus One weitergeht.

Der neue Film setzt im Jahr 1949 an – zwei Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers – und begleitet erneut die Familie Shikishima, die sich einer völlig neuen Katastrophe stellen muss. Regisseur, Autor und VFX-Verantwortlicher Takashi Yamazaki kehrt dabei zurück, um das nächste Kapitel der Godzilla-Geschichte zu erzählen.

Für ein besonders beeindruckendes Kinoerlebnis wurde GODZILLA MINUS ZERO als IMAX-Film produziert. Gedreht mit hochauflösenden Digitalkameras, die für IMAX zertifiziert sind, soll der Film Godzilla mit noch nie dagewesener Größe und Intensität auf die Leinwand bringen.

Der offizielle Teaser gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Rückkehr des legendären Monsters und kündigt ein weiteres großes Kinoereignis für Fans der Reihe an.