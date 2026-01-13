Kino, Serien & TV: HBO Max: Warner‑Streamingdienst in Deutschland gestartet

HBO Max startet groß in Europa: Warner‑Streaming jetzt in acht neuen Ländern, darunter auch Deutschland, gestartet.

Der Streamingdienst HBO Max ist ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein verfügbar und erweitert seinen Start gleichzeitig auf Italien, Griechenland und Israel. Mit diesem Schritt erreicht der Streamingdienst nun über 100 Länder weltweit und rückt seinem Ziel eines vollständig globalen Angebots deutlich näher.

Zum Launch stehen in Deutschland und Österreich mehrere Zugangswege bereit, darunter ein Direkt‑Abo, eine Prime‑Video‑Erweiterung sowie ein exklusives Bundle mit RTL+. In der Schweiz integrieren Sunrise und Swisscom den Dienst in ihre Entertainment‑Pakete. Außerdem ist die App auch für Xbox und PlayStation erhältlich.

Inhaltlich startet HBO Max mit einer breiten Auswahl aus den Häusern HBO, Warner Bros. Studios, DC Studios, Warner Bros. Television und den Max Originals.

Zum Januar gehören dazu der preisgekrönte Film One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, die Rückkehr nach Westeros mit A Knight of the Seven Kingdoms, beide Staffeln des Emmy‑prämierten Max Originals The Pitt sowie die neue Staffel von Industry. Bald folgt zudem die Eishockey‑Romance Heated Rivalry.

Parallel investiert HBO Max in lokale Produktionen wie 4 Blocks Zero und die Heist‑Serie Banksters, die am 20. Februar startet. Für 2026 sind weitere Projekte geplant, darunter eine Dokumentation über den Big‑Maple‑Leaf‑Diebstahl und eine neue Thrillerserie von Jantje Friese und Baran bo Odar.

Kurz nach dem Start rückt ein weiteres Highlight in den Fokus: die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026. Vom 6. bis 22. Februar überträgt HBO Max sämtliche Wettbewerbe live und ohne Einschränkungen in allen europäischen Märkten, in denen der Dienst verfügbar ist. Jedes Event kann in Echtzeit verfolgt werden – von den Höhen der Dolomiten bis zu den Arenen rund um Mailand.

Für Sportfans, die das ganze Jahr über hochwertige Berichterstattung wünschen, erweitert das optionale Sports Add‑On das Angebot um umfassende Eurosport‑Übertragungen, darunter alle Matches der Australian Open und von Roland‑Garros sowie jede Etappe der Tour de France, des Giro d’Italia und der Vuelta a España.

In Deutschland und Italien kommt ein breiter Zugang zur Wintersportsaison mit Weltmeisterschaften und Weltcup‑Events hinzu.

HBO Max bietet drei monatliche Abomodelle:

Basis (mit Werbung): Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig in Full HD. Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Standard: Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig in Full HD sowie bis zu 30 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Premium: Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos (sofern verfügbar) sowie bis zu 100 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Sports Add-on: Kann zu jedem Abomodell hinzugebucht werden. Das Sport-Angebot enthält Werbung und ist auf zwei parallele Streams innerhalb des bestehenden Limits beschränkt. Ab Januar 2026 in Deutschland und Österreich zum Preis von 3,00 Euro/Monat.

Für weitere Informationen bezüglich Verfügbarkeit und Abo-Optionen besucht bitte hbomax.com.