Kino, Serien & TV: Hier ist die Splinter Cell: Deathwatch Eröffnungssequenz

20 Autor: , in News / Kino, Serien & TV
Übersicht
Image: Splinter Cell: Deathwatch - Netflix

Tom Clancy’s Splinter Cell feiert mit Deathwatch sein Serien-Debüt auf Netflix. Hier gibt es die Eröffnungssequenz zu sehen!

Am 14. Oktober 2025 ist es soweit: Mit Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch veröffentlicht Netflix die erste animierte Serienadaption des legendären Ubisoft-Franchises. Hinter der Geschichte steht kein Geringerer als Derek Kolstad, der Drehbuchautor der John Wick-Filme.

Im Mittelpunkt der Serie steht der ikonische Geheimagent Sam Fisher (gesprochen von Liev Schreiber), der sich nach Jahren im Ruhestand zurück in die gefährliche Welt der Spionage wagt. Anlass ist die Bitte eines jungen verletzten Agenten (Kirby Howell-Baptiste), dem Fisher zur Seite stehen muss.

Produziert wird die Serie von Ubisoft Film & Television, deren Ziel es ist, Spielewelten und Gaming-Kultur auf die Leinwand zu bringen. Neben Splinter Cell: Deathwatch arbeitet das Studio aktuell an weiteren Projekten wie Assassin’s Creed (Live-Action-Serie, Netflix), Just Dance (Sony) und Watch Dogs (New Regency).

Mit düsterem Spionage-Flair, actiongeladenen Missionen und emotionaler Tiefe will Splinter Cell: Deathwatch sowohl alteingesessene Fans der Spielereihe als auch ein neues Publikum ansprechen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kino, Serien & TV

20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. kleineAmeise 107070 XP Hardcore User | 23.09.2025 - 22:25 Uhr

    Actiongeladen hört sich schon falsch an. Ich überlege mir trotzdem, der Serie eine Chance zu geben. Würde mich interessieren wie haben sie die Lore eingefangen.
    Der auftritt in Wildlands ist erste Sahne, und dann noch erwähnen von Snake aus Metal Gear Solid als Rivalen…einfach Genial! Das ist Liebe zu Videospielen pur!
    Sowas erwarte ich nicht, aber es war eines der Highlights was ich in meinem Gaming-Leben erlebt habe.

    0

Hinterlasse eine Antwort