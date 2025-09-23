Kino, Serien & TV: Hier ist die Splinter Cell: Deathwatch Eröffnungssequenz

Tom Clancy’s Splinter Cell feiert mit Deathwatch sein Serien-Debüt auf Netflix. Hier gibt es die Eröffnungssequenz zu sehen!

Am 14. Oktober 2025 ist es soweit: Mit Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch veröffentlicht Netflix die erste animierte Serienadaption des legendären Ubisoft-Franchises. Hinter der Geschichte steht kein Geringerer als Derek Kolstad, der Drehbuchautor der John Wick-Filme.

Im Mittelpunkt der Serie steht der ikonische Geheimagent Sam Fisher (gesprochen von Liev Schreiber), der sich nach Jahren im Ruhestand zurück in die gefährliche Welt der Spionage wagt. Anlass ist die Bitte eines jungen verletzten Agenten (Kirby Howell-Baptiste), dem Fisher zur Seite stehen muss.

Produziert wird die Serie von Ubisoft Film & Television, deren Ziel es ist, Spielewelten und Gaming-Kultur auf die Leinwand zu bringen. Neben Splinter Cell: Deathwatch arbeitet das Studio aktuell an weiteren Projekten wie Assassin’s Creed (Live-Action-Serie, Netflix), Just Dance (Sony) und Watch Dogs (New Regency).

Mit düsterem Spionage-Flair, actiongeladenen Missionen und emotionaler Tiefe will Splinter Cell: Deathwatch sowohl alteingesessene Fans der Spielereihe als auch ein neues Publikum ansprechen.