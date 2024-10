Kino, Serien & TV: Hinter den Kulissen von Like a Dragon: Yakuza

In einem neuen Video zur Amazon Prime Serie Like a Dragon: Yakuza könnt ihr euch die Entstehung von Kamurocho anschauen.

In einem neuen Video seht ihr die Entstehung von Kamurocho in der neuen Amazon Prime Serie Like a Dragon: Yakuza. Wer möchte, kann sich die ersten drei Folgen der ersten Staffel bereits hier ansehen. Natürlich ist eine Amazon Prime-Mitgliedschaft vorausgesetzt.