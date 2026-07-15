Kino, Serien & TV: Hollywood-Star Steve Buscemi stößt zur Serienbesetzung von Far Cry

Mit Steve Buscemi hat die kommende Far Cry-TV-Serie einen weiteren prominenten Schauspieler verpflichtet.

Buscemi wird gemeinsam mit Rob Mac, der gleichzeitig als Co-Schöpfer der Serie fungiert, sowie Lizzy Caplan vor der Kamera stehen. Welche Rolle der Schauspieler übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Far Cry-Serie wurde bereits Ende 2025 für den US-Sender FX angekündigt und entsteht unter der Leitung von Noah Hawley. Wie die Videospielreihe soll auch die Fernsehserie als Anthologie aufgebaut sein. Jede Staffel erzählt somit eine eigenständige Geschichte mit neuen Figuren und einem neuen Schauplatz.

Für Steve Buscemi ist es die erste Serie bei FX. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler ist unter anderem durch Filme wie Fargo, The Big Lebowski, Reservoir Dogs und Ghost World sowie Serien wie Boardwalk Empire, Wednesday und Die Sopranos bekannt.

Produziert wird die Serie von FX Productions in Zusammenarbeit mit Ubisoft Film & Television. Neben der Ausstrahlung bei FX wird die Serie in den USA auch über Hulu und international über Disney+ verfügbar sein.

Die Far Cry-Reihe startete 2004 und umfasst inzwischen mehrere Hauptspiele sowie zahlreiche Ableger. Laut Ubisoft haben seitdem mehr als 100 Millionen Spieler die Serie gespielt.