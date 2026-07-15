Kino, Serien & TV: Hollywood-Star Steve Buscemi stößt zur Serienbesetzung von Far Cry

Mit Steve Buscemi hat die kommende Far Cry-TV-Serie einen weiteren prominenten Schauspieler verpflichtet.
Buscemi wird gemeinsam mit Rob Mac, der gleichzeitig als Co-Schöpfer der Serie fungiert, sowie Lizzy Caplan vor der Kamera stehen. Welche Rolle der Schauspieler übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Far Cry-Serie wurde bereits Ende 2025 für den US-Sender FX angekündigt und entsteht unter der Leitung von Noah Hawley. Wie die Videospielreihe soll auch die Fernsehserie als Anthologie aufgebaut sein. Jede Staffel erzählt somit eine eigenständige Geschichte mit neuen Figuren und einem neuen Schauplatz.
Für Steve Buscemi ist es die erste Serie bei FX. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler ist unter anderem durch Filme wie Fargo, The Big Lebowski, Reservoir Dogs und Ghost World sowie Serien wie Boardwalk Empire, Wednesday und Die Sopranos bekannt.
Produziert wird die Serie von FX Productions in Zusammenarbeit mit Ubisoft Film & Television. Neben der Ausstrahlung bei FX wird die Serie in den USA auch über Hulu und international über Disney+ verfügbar sein.
Die Far Cry-Reihe startete 2004 und umfasst inzwischen mehrere Hauptspiele sowie zahlreiche Ableger. Laut Ubisoft haben seitdem mehr als 100 Millionen Spieler die Serie gespielt.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Till Schweiger und Uwe Boll stehen garantiert schon bereit 😅🙃🤭
Bitte nicht😂😂😂
Um Himmels willen😂😂
So schlecht war der Film gar nicht, nur halt etwas anderes als Farcry, immerhin hatte Til ein ähnliches Hemd an und ein Boot, das muss reichen, wobei die Story sich 1:1 wie das Spiel liest. Nur eben ist Til kein guter Schauspieler und Boll kein guter Regisseur, wobei BloodRayne 1 fand ich gut.
FarCry 5 Prequel von Asylum war allerdings relativ gut. Ich bin mal gespannt.
Steve Buscemi, echt eine coole Socke. Nach den Terroranschlägen vom 11. September ist er zur Feuerwehr zurückgekehrt und hat den Einsatzkräften geholfen. Auch heute unterstützt er die Feuerwehr aktiv. Cooler Typ und auch cooler Schauspieler.
Far Cry als Serie? Wow! Sehr gehaltvoll. Und dann auch noch produziert von einem Pay TV-Sender… was kann da schief gehen?! Hier ein kleiner inhaltlicher Spoiler: „Rattattatta, Peng Peng, Kaboom, Aaaargh“
Musstest du uns spoilern? Danke dafür, jetzt brauche ich die Serie auch nicht schauen🙄😂
Schon krank wie viele Streaminganbieter es inzwischen gibt. Bis zu dieser News habe ich nie was von FX gehört. Ist echt alles too much. Schade. Mit meinen Eltern habe ich vor ein paar Monaten bei ihnen The Gorge von Apple TV angeschaut. Was ein geiler Film mit Anya Taylor-Joy. Die haben ja so ein Gesamtpaket mit Magenta. Aber ich sehe es nicht ein für ein geilen Film ein Abonnement zu buchen. Hätte den echt gern lieber auf Blu-ray.
Sorry, ich hätte warnen sollen 😛
FX war mir auch nicht bekannt, bis ich neulich ’ne Folge Family Guy gesehen habe, in der die Serie The Bear verarscht wurde…. ebenfalls von FX. Und kein Schwein weiß, worum es dort eigentlich geht 😉
Ja das passt doch zur Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Generation. Die brauchen gar nicht wissen worum es geht. Schließlich werden Filme inzwischen so gedreht das die nix verpassen können weil sie die Handys ständig rausholen. Gestern haben wir Evil Dead Burn im Kino geschaut, natürlich waren Leute dabei die das Handy rausgetan haben. Das bleibt bei unserem Freundeskreis strickt in der Hosentasche.
Ich habe Avatar 3 im Kino geschaut und vor mir in der Reihe, Eltern mit 4 Kids, da haben die Kinder die ganze Zeit was im Multiplayer auf dem Handy gezockt. Den kompletten Film lang!
Alter ok, das ist echt ein Extrembeispiel. Da hat sich ja das Geld für die Kinotickets echt gelohnt. Da kann man die Filme genauso Zuhause im Stream „anschauen“ 🤦🤦🤦
Wie haben Avatar 3 mit den D-Box Sitzen erlebt. Dafür ist Kino gemacht. Ist für mich übrigens der beste Teil der Reihe. Allein schon wegen der Antagonistin Varang. Was für eine kranke Psycho Tante😂
Eltern? Bestenfalls Erzeuger… aber der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm.
Lass uns mal lieber nicht über Generationen reden… da explodiert sonst mein Blutdruck lol
Ey… Bitte achte darauf, dass du keine Spoiler postest. 🙂
p.s. Bei The Bear bekommst du nur vom „Imbiss-Stress“ allein Herzrasen, Chef.
Ihr wissen doch das Till Schweiger wieder die Serie retten wird 🤭
Das stimmt. Cousin. Ich hab es nur 2 Staffeln ausgehalten, da bekommt man nur vom zusehen Stresspusteln. 😅
Da bin ich mal gespannt ob überhaupt was dabei rauskommt das auch nur annähernd Spaß macht. Die Far Cry Spiele sind ja nicht gerade Story Wunderwelten, das sollte man da also schon überbieten können.
Ich habe keine hohen Erwartungen, kann also nicht enttäuscht werden.
Das sind ja gute Nachrichten, ich mag Steve Buscemi. Ein All Time Classic als Serienkiller Garland Greene in Con Air. 😅
Bin kein Serien Mensch von daher 🤷🏻♂️
Der Schauspieler ist großartig. Reservoir Dogs, Boardwalk Empire uvm. Vielleicht wirds ja doch was.