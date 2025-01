Kino, Serien & TV: Horizon Zero Dawn und Helldivers 2 werden verfilmt

Mit Horizon Zero Dawn und Helldivers 2 werden weitere Franchises fürs Kino verfilmt.

Am Wochenende fand in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt. Dort kündigten PlayStation Productions und die Produktionsfirma Screen Gems weitere Umsetzungen von SONYs Videospielmarken für Film und TV an.

Sony Pictures wird demnach den Koop-Shooter Helldivers 2 verfilmen, der im letzten Jahr äußerst erfolgreich war.

Ebenfalls wird es einen Film zu Horizon Zero Dawn geben, den Columbia Pictures und PlayStation Productions umsetzen. Die Idee befindet sich noch in einem frühen Stadium. Der Film wird die Herkunft von Protagonistin Aloy in einer untergegangenen, futuristischen Welt ergründen.

Neben den beiden Filmprojekten haben sich Crunchyroll und Aniplex für eine Anime-Serie zum Spiel Ghost of Tsushim verbündet.