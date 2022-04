Kino, Serien & TV: It Takes Two Film wird von The Rock für Amazon produziert

Die nächste Videospiel-Adaption für die Kinos wird der Koop-Titel It Takes Two, die Produktion übernimmt Amazon mit Hilfe von Dwayne Johnson.

Der populärste Beziehungsklatsch und Tratsch in der Gaming-Community der jüngsten Vergangenheit dürfte wohl die Ehekrise von May und Cody in It Takes Two gewesen sein. Diese Popularität macht sich jetzt die Filmindustrie zunutze. Die Veröffentlichung des ausschließlich-Koop Spiels hat damals EA übernommen und entwickelt wurde das Spiel von Hazelight, die für ihre Mehrspielertitel bekannt sind.

Im Moment scheint es Neuigkeiten über Filmadaptionen von Videospielen an jeder Ecke zu geben, seien es merkwürdig gefärbte Tiere, Welten aus pixeligen Blocks oder, wie im neuesten Fall, ein Ehepaar, das seine Beziehungsprobleme in magischer Zusammenarbeit überwinden muss. Die Produktion vom Film zu It Takes Two wurde jetzt als Projekt bei Amazon bekannt gegeben und erfährt starke Unterstützung aus der weiten Welt der Filmproduzenten.

Federführend werden die beiden Produktionsfirmen Seven Bucks Productions und dj2 Entertainment sein. Für Seven Bucks wird der legendäre Dwayne „The Rock“ Johnson die Produktion übernehmen, darüber, ob er in dem Film auch eine Rolle spielt, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine offiziellen Informationen.

Das Studio hat in den letzten Jahren viele Filme veröffentlicht, die, wenn auch nicht jedem gefallen haben, doch fast jedem ein Begriff sein sollten, unter anderem den Neustart der Jumanji-Reihe, Rampage und Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Dj2 Entertainment hat hingegen mehr mit Videospiel-Verfilmungen zu tun, ihre letzten bekannten Projekte waren die Sonic The Hedgehog Filme, die Netflix Serie zu Tomb Raider, eine Show zu Disco Elysium und ein Film basierend auf Sleeping Dogs.

In welchem Entwicklungsstadium der Film sich befindet, ist nicht bekannt, und einen Trailer gibt es zurzeit leider auch noch nicht. Es gibt also noch keine Hinweise darauf, wann wir diesen Film erwarten dürfen.