Kino, Serien & TV: Jack Black würde gerne Yakuza-Rolle übernehmen

Der bekannte Schauspieler Jack Black hat in einem Interview erklärt, dass er sich eine Rolle im Universum von Yakuza gut vorstellen könne. Besonders im Fokus steht dabei sein Wunsch, Teil einer möglichen Live-Action-Umsetzung der beliebten Reihe von SEGA zu werden.
Black ist bereits mehrfach im Bereich Videospiel-Verfilmungen aktiv gewesen, unter anderem im The Super Mario Bros. Movie und Minecraft. Seine Aussagen unterstreichen nun erneut seine Nähe zur Gaming-Branche und lassen Raum für weitere Spekulationen über zukünftige Projekte.
Die Yakuza-Serie, die seit 2005 existiert, ist bekannt für ihre Mischung aus ernsthafter Kriminalgeschichte und absurdem Humor. Genau diese Kombination macht eine Adaption jedoch anspruchsvoll, was frühere Versuche bereits gezeigt haben.
Ob es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommt, ist bislang unklar.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Serie ist so verrückt, das würde zu ihm passen.
Die Hauptstory ist aber meist ziemlich ernst erzählt und das passt wiederrum überhaupt nicht zu ihm.
Hm, da müsste es eine Rolle geben, in der ein Yakuza genau so drauf ist, wie Jack Black. Weil Jack Black fast nur noch sich selbst spielt (spielen kann?).
Ich mag zwar Jack Black aber iwie driftet er die letzte Zeit ordentlich ab.
Don Lee hätte in Yakuza reingepasst aber doch nicht Jack Black außer er spielt n amerikanischen Touri der abgezogen wird.
Jack Black ist einer meiner Lieblingsschauspieler und Musiker. Aber ob er da rein passt?
Würde sich wohl eher zur kompletten Komödie entwickeln mit ihm.
Jack Black in Mandalorian Staffel 3 war furchtbar.
Finde er sollte bei Musik oder Comedy bleiben, meinetwegen noch ein ulkiger Charakter in ner Mysteryserie😅
Trotzdem,Tenacious D ist einfach Kult.
Ich glaube der will wie Samuel L Jackson einfach nur in möglichst vielen Franchises sein. Das mein ich nicht negativ. ^^
Mit School of Rock hatte er ja sein Traumprojekt.
Jack Black is ein top Schauspieler, doch ik würde ihn nit überall einsetzen 😅✌🏻
Ich finde jack black super aber Yakuza nee brauche ich nicht wirklich
Na wenn es einer schafft, dann Jack Black.