Kino, Serien & TV: Jack Black würde gerne Yakuza-Rolle übernehmen

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Jack Black zeigt Interesse an einer Rolle in der Yakuza-Serie von SEGA und sorgt damit für neue Spekulationen.

Der bekannte Schauspieler Jack Black hat in einem Interview erklärt, dass er sich eine Rolle im Universum von Yakuza gut vorstellen könne. Besonders im Fokus steht dabei sein Wunsch, Teil einer möglichen Live-Action-Umsetzung der beliebten Reihe von SEGA zu werden.

Black ist bereits mehrfach im Bereich Videospiel-Verfilmungen aktiv gewesen, unter anderem im The Super Mario Bros. Movie und Minecraft. Seine Aussagen unterstreichen nun erneut seine Nähe zur Gaming-Branche und lassen Raum für weitere Spekulationen über zukünftige Projekte.

Die Yakuza-Serie, die seit 2005 existiert, ist bekannt für ihre Mischung aus ernsthafter Kriminalgeschichte und absurdem Humor. Genau diese Kombination macht eine Adaption jedoch anspruchsvoll, was frühere Versuche bereits gezeigt haben.

Ob es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommt, ist bislang unklar.

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10 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 203055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.03.2026 - 15:36 Uhr

    Die Serie ist so verrückt, das würde zu ihm passen.
    Die Hauptstory ist aber meist ziemlich ernst erzählt und das passt wiederrum überhaupt nicht zu ihm.

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  2. I Legend l 22395 XP Nasenbohrer Level 1 | 30.03.2026 - 15:38 Uhr

    Hm, da müsste es eine Rolle geben, in der ein Yakuza genau so drauf ist, wie Jack Black. Weil Jack Black fast nur noch sich selbst spielt (spielen kann?).

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  3. de Maja 334935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 15:44 Uhr

    Ich mag zwar Jack Black aber iwie driftet er die letzte Zeit ordentlich ab.
    Don Lee hätte in Yakuza reingepasst aber doch nicht Jack Black außer er spielt n amerikanischen Touri der abgezogen wird.

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  4. bk493 41410 XP Hooligan Krauler | 30.03.2026 - 15:47 Uhr

    Jack Black ist einer meiner Lieblingsschauspieler und Musiker. Aber ob er da rein passt?

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    • de Maja 334935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.03.2026 - 15:55 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Jack Black in Mandalorian Staffel 3 war furchtbar.
      Finde er sollte bei Musik oder Comedy bleiben, meinetwegen noch ein ulkiger Charakter in ner Mysteryserie😅
      Trotzdem,Tenacious D ist einfach Kult.

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      • RumRoGERs 135125 XP Elite-at-Arms Silber | 30.03.2026 - 18:03 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Ich glaube der will wie Samuel L Jackson einfach nur in möglichst vielen Franchises sein. Das mein ich nicht negativ. ^^

        Mit School of Rock hatte er ja sein Traumprojekt.

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  6. Rotten 110865 XP Scorpio King Rang 1 | 30.03.2026 - 16:31 Uhr

    Jack Black is ein top Schauspieler, doch ik würde ihn nit überall einsetzen 😅✌🏻

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  7. Ralle89 112145 XP Scorpio King Rang 1 | 30.03.2026 - 19:28 Uhr

    Ich finde jack black super aber Yakuza nee brauche ich nicht wirklich

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