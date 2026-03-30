Kino, Serien & TV: Jack Black würde gerne Yakuza-Rolle übernehmen

Jack Black zeigt Interesse an einer Rolle in der Yakuza-Serie von SEGA und sorgt damit für neue Spekulationen.

Der bekannte Schauspieler Jack Black hat in einem Interview erklärt, dass er sich eine Rolle im Universum von Yakuza gut vorstellen könne. Besonders im Fokus steht dabei sein Wunsch, Teil einer möglichen Live-Action-Umsetzung der beliebten Reihe von SEGA zu werden.

Black ist bereits mehrfach im Bereich Videospiel-Verfilmungen aktiv gewesen, unter anderem im The Super Mario Bros. Movie und Minecraft. Seine Aussagen unterstreichen nun erneut seine Nähe zur Gaming-Branche und lassen Raum für weitere Spekulationen über zukünftige Projekte.

Die Yakuza-Serie, die seit 2005 existiert, ist bekannt für ihre Mischung aus ernsthafter Kriminalgeschichte und absurdem Humor. Genau diese Kombination macht eine Adaption jedoch anspruchsvoll, was frühere Versuche bereits gezeigt haben.

Ob es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommt, ist bislang unklar.