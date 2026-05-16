Kino, Serien & TV: James Bond: Amazon äußert sich erstmals zur Suche nach dem neuen 007

Nach monatelangen Spekulationen hat Amazon MGM Studios erstmals offiziell bestätigt, dass die Suche nach dem nächsten James Bond bereits läuft. Damit nimmt die Zukunft der legendären 007-Reihe nun sichtbar Fahrt auf.

In einem offiziellen Statement erklärte das Studio: „Die Suche nach dem nächsten James Bond ist im Gange. Während wir während des Castings keine Details zu einzelnen Schritten kommentieren werden, freuen wir uns darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

Konkrete Namen oder Details zum Casting wurden dabei zwar nicht genannt, dennoch markiert die Aussage einen wichtigen Schritt für das Franchise. Seit dem Abschied von Daniel Craig nach „No Time to Die“ wird intensiv darüber diskutiert, wer künftig die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte übernehmen könnte.

Mit der offiziellen Bestätigung dürfte die Gerüchteküche rund um mögliche Kandidaten nun erneut deutlich an Fahrt gewinnen. Wann Amazon MGM Studios weitere Informationen bekannt geben will, bleibt bislang offen.

Wer wäre für euch ein Kandidat für den nächsten James Bond?