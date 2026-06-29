Kino, Serien & TV: Japan investiert 11,5 Milliarden Yen in KI-Übersetzungen für Anime und Manga

Von Japan in die Welt: KI soll Anime und Manga deutlich schneller verfügbar machen.

Japan investiert rund 11,5 Milliarden Yen (etwa 71 Millionen US-Dollar) in den Ausbau von KI-gestützten Übersetzungstechnologien für Anime und Manga.

Ziel des Programms ist es, die Zeit zwischen der Veröffentlichung in Japan und den offiziellen internationalen Versionen deutlich zu verkürzen.

Die Initiative soll vor allem großen Unternehmen der Branche zugutekommen, darunter Crunchyroll, Shueisha, Bandai Namco, Kodansha und Square Enix. Diese sollen künftig verstärkt KI-Tools einsetzen, um Übersetzungen schneller und effizienter zu erstellen.

Damit reagiert Japan auf ein seit Jahren bestehendes Problem: Internationale Fans müssen oft lange auf offizielle Lokalisierungen warten, während inoffizielle Fan-Übersetzungen oder Piraterie-Versionen bereits früh verfügbar sind.

Durch den verstärkten Einsatz von KI soll dieser Zeitabstand reduziert werden. Offizielle Inhalte könnten dadurch deutlich näher am japanischen Release weltweit veröffentlicht werden.

Die Maßnahme gilt als strategischer Schritt, um sowohl die globale Reichweite japanischer Medieninhalte zu stärken als auch die Kontrolle über internationale Veröffentlichungen zu verbessern.