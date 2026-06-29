Kino, Serien & TV: Japan investiert 11,5 Milliarden Yen in KI-Übersetzungen für Anime und Manga

Japan investiert rund 11,5 Milliarden Yen (etwa 71 Millionen US-Dollar) in den Ausbau von KI-gestützten Übersetzungstechnologien für Anime und Manga.
Ziel des Programms ist es, die Zeit zwischen der Veröffentlichung in Japan und den offiziellen internationalen Versionen deutlich zu verkürzen.
Die Initiative soll vor allem großen Unternehmen der Branche zugutekommen, darunter Crunchyroll, Shueisha, Bandai Namco, Kodansha und Square Enix. Diese sollen künftig verstärkt KI-Tools einsetzen, um Übersetzungen schneller und effizienter zu erstellen.
Damit reagiert Japan auf ein seit Jahren bestehendes Problem: Internationale Fans müssen oft lange auf offizielle Lokalisierungen warten, während inoffizielle Fan-Übersetzungen oder Piraterie-Versionen bereits früh verfügbar sind.
Durch den verstärkten Einsatz von KI soll dieser Zeitabstand reduziert werden. Offizielle Inhalte könnten dadurch deutlich näher am japanischen Release weltweit veröffentlicht werden.
Die Maßnahme gilt als strategischer Schritt, um sowohl die globale Reichweite japanischer Medieninhalte zu stärken als auch die Kontrolle über internationale Veröffentlichungen zu verbessern.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn sie da ordentliche Qualität hinbekommen, sollten sie das Geld schnell raushaben. Nur an die ordentliche Qualität glaube ich noch nicht. Denn bei Unterhaltungsmedien reicht 95% korrekt übersetzt nicht aus. Die Gefühle müssen korrekt übersetzt werden.
Da wird sicherlich noch ein Mensch Korrektur lesen.
Das wird ganz sicher einen Aufschrei in der internationalen Fan-Gemeinde und all den Synchronsprechern im internationalen Raum nachsichziehen.
Genau solche Entscheidung sind absoluter Mist aber wohl unausweichlich.
Lieber eine Ki Synchro als gar keine. Mit Awowed kann man anfangen.
Hier geht es hauptsächlich um Übersetzung also nur Untertitel
Bei Ki Synchro Verzichte ich lieber und
schau es mit der Orginal Synchro oder gar nicht
Ich finde solange die Qualität passt, nehme ich das lieber als gar keine Übersetzung.
Weis nicht was ich davon halten soll.
Hätte man das jetzt für Sprachen verwendet, die davor nicht übersetzt wären ok.
Halte ich nichts von, killt nur weiter Arbeitsplätze und die Qualität ist auch nicht das Gelben von Ei.
Es gab schon KI übersetzte Fangprojekte und auch offizielle Anime.