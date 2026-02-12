Kino, Serien & TV: Jason Momoa übernimmt Hauptrolle in Helldivers-Film

Die Filmadaption von Helldivers nimmt Gestalt an. Jason Momoa übernimmt laut Deadline die Hauptrolle in der Produktion von PlayStation Productions und Sony Pictures übernehmen, die auf der Videospielreihe von Arrowhead Game Studios basiert.
Regie führt Justin Lin, während der Kinostart für den 10. November 2027 geplant ist. Die Beteiligten arbeiten damit an einer groß angelegten Umsetzung, die die Welt von Helldivers auf die Leinwand bringen soll.
Die Marke Helldivers startete 2015, während Helldivers 2 nach seinem Release 2024 innerhalb der ersten vier Monate mehr als zwölf Millionen Einheiten auf PlayStation 5 und PC verkaufte. Das Spiel wurde zuletzt auch auf Xbox veröffentlicht und bleibt weiterhin erfolgreich.
Die Geschichte von Helldivers 2 dreht sich um eine Eliteeinheit, die gegen außerirdische Bedrohungen kämpft, um den fiktiven Planeten Super Earth zu schützen.
Produziert wird das Projekt von Hutch Parker sowie Asad Qizilbash für PlayStation Productions, während Justin Lin zusätzlich über Perfect Storm Entertainment beteiligt ist.
Sony Pictures und PlayStation Productions arbeiteten bereits bei Uncharted zusammen, das weltweit 407 Millionen Dollar einspielte und zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen zählt.
Weitere gemeinsame Projekte umfassen die Serie Twisted Metal sowie das preisgekrönte The Last of Us für HBO.
Mag den Schauspieler gar nicht soooo.er ist schon ok. Aber nicht so komisch wie viele andere
Naja, anhand der Standardbesetzung momentan konnte es ja nur Jason Momoa, Pedro Pascal oder Timothée Chalamet sein 😉 Aber ich will nicht zynisch wirken – immerhin haben sie uns Jared Leto erspart. WHAT ARE NEXT?
Hab ich mir auch schon gedacht. Mamoa ist der neue the rock. 😂 Bei fast allen neuen top Filmen ist mamoa dabei.
Bitte R-Rated und Casper Van Dien in einer Rolle
Das wäre so heftig wenn er mitspielen würde… und Paul Verhoeven führt Regie. Wäre ich direkt dabei!
Könnte definitiv was werden 😅.
Das hat auf jeden Fall Potenzial, nur kann ich Jason Momoa langsam nicht mehr sehen.
Das wird Trash pur 😀
Viel interessanter finde ich den Regisseur Justin Lin. Er hat die besten Fast & Furious Teile gedreht inklusive meinem Lieblingsteil, Tokyo Drift. Sehr cool. Bin gespannt.
Er hat leider auch Star Trek Beyond verbrochen
Konnte ich sowieso nie was damit anfangen. Deswegen ist das kein Verlust für mich persönlich. Bin immer noch Team Stargate SG-1/Atlantis. Die besten Serien auf dem Planeten. Habe wieder damit angefangen. Bin bei der Hälfte der ersten Staffel von SG-1 aktuell 🥰🥰🥰
Die ersten zwei Filme fand ich gut. Der dritte war dann eine Riesenenttäuschung.
Ändert nichts daran, dass der Regisseur nicht nur gute Filme macht
Absolut, siehe Fast & Furious 9. Nach Teil 7 ging es merklich mit der Qualität runter. Teil 9 und der Tiefpunkt, Teil 10 konnte nicht mal ich schönreden 😂😂😂
Hab da den Überblick verloren. Irgendeinen fand ich ganz witzig, weil er total übertrieben war.
Das Beste was du bei Actionfimen machen kannst: Hirn aus, Füße hoch.
Dafür sind die da 🙂
Ja ja klar, das sowieso. Ich mag zwischendurch solche Filme. Kritisiere da auch nicht Realismus oder ähnliches weil ich weiß was für Filme das sind. Bis Teil 7 sind die genial, Teil 8 war schon so lala, aber Teil 10 war schon arg schlecht, sogar für mich😂
Also für mich ging es schon nach Teil 1 bergab, die neuen sind nicht zu ertragen. Gute Actionfilme sind verdammt selten geworden, schlaf meistens ein
Ach es gibt durchaus noch gute Actionfilme. Bin ja großer Jason Statham und Scott Adkins Fan. Sind noch so die letzten Actionhelden. Die liefern was konstant gute Filme. The Beekeeper, Accident Man, One Shot 1+2, The Mechanic 1+2, beide Ninja Teile mit Scott Adkins, Close Range, Safe, Diablo, Prisoner of War. Letztens Ninja Assassin angeschaut, krasser Film. Die John Wick und Nobody Teile und und und. Da gibt es noch gute alte Actionfilme🙂
Ich frage mich halt, wie man das umsetzen will. Da sich Helldivers ja eher nicht so ernst nimmt, sollte das nix ernstes werden und sich vor allem den Witz erhalten.