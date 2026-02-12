Kino, Serien & TV: Jason Momoa übernimmt Hauptrolle in Helldivers-Film

Für die Adaption der Videospielreihe Helldivers wurde Aquaman-Schauspieler Jason Momoa für die Hauptrolle verpflichtet.

Die Filmadaption von Helldivers nimmt Gestalt an. Jason Momoa übernimmt laut Deadline die Hauptrolle in der Produktion von PlayStation Productions und Sony Pictures übernehmen, die auf der Videospielreihe von Arrowhead Game Studios basiert.

Regie führt Justin Lin, während der Kinostart für den 10. November 2027 geplant ist. Die Beteiligten arbeiten damit an einer groß angelegten Umsetzung, die die Welt von Helldivers auf die Leinwand bringen soll.

Die Marke Helldivers startete 2015, während Helldivers 2 nach seinem Release 2024 innerhalb der ersten vier Monate mehr als zwölf Millionen Einheiten auf PlayStation 5 und PC verkaufte. Das Spiel wurde zuletzt auch auf Xbox veröffentlicht und bleibt weiterhin erfolgreich.

Die Geschichte von Helldivers 2 dreht sich um eine Eliteeinheit, die gegen außerirdische Bedrohungen kämpft, um den fiktiven Planeten Super Earth zu schützen.

Produziert wird das Projekt von Hutch Parker sowie Asad Qizilbash für PlayStation Productions, während Justin Lin zusätzlich über Perfect Storm Entertainment beteiligt ist.

Sony Pictures und PlayStation Productions arbeiteten bereits bei Uncharted zusammen, das weltweit 407 Millionen Dollar einspielte und zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen zählt.

Weitere gemeinsame Projekte umfassen die Serie Twisted Metal sowie das preisgekrönte The Last of Us für HBO.