Kino, Serien & TV: Jeffrey Dean Morgan will unbedingt in der Red Dead Redemption-Serie mitspielen

Der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan hat erneut bekräftigt, dass er großes Interesse daran hat, in einer möglichen Live‑Action‑Adaption von Red Dead Redemption mitzuspielen.
Der Schauspieler erklärte, dass er aktiv dafür wirbt und jederzeit bereit wäre, ein entsprechendes Angebot anzunehmen. Er betonte, dass Hollywood derzeit stark auf Videospielverfilmungen setzt und Red Dead Redemption seiner Meinung nach zu den Titeln gehört, die unbedingt adaptiert werden sollten.
Wie seht ihr das? Würdet ihr euch eine RDR-Serie anschauen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Western Serien gibts ja nicht so viele. Besser als er nächste Zombie trash.
Das würde echt voll gut passen
Ok, musste erstmal googeln wer das ist… Aber ja, könnte ihn mir gut in der Serie vorstellen
Ich würde mal reinschauen