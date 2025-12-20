Kino, Serien & TV: Jeffrey Dean Morgan will unbedingt in der Red Dead Redemption-Serie mitspielen

Der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan hat erneut bekräftigt, dass er großes Interesse daran hat, in einer möglichen Live‑Action‑Adaption von Red Dead Redemption mitzuspielen.

Der Schauspieler erklärte, dass er aktiv dafür wirbt und jederzeit bereit wäre, ein entsprechendes Angebot anzunehmen. Er betonte, dass Hollywood derzeit stark auf Videospielverfilmungen setzt und Red Dead Redemption seiner Meinung nach zu den Titeln gehört, die unbedingt adaptiert werden sollten.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch eine RDR-Serie anschauen?

