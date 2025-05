Kino, Serien & TV: Kojima bestätigt Anime zu Death Stranding

Über die Umsetzung von Death Stranding als Live-Action-Film sprach Videospieldesigner und Schöpfer Hideo Kojima mit der japanischen Ausgabe der Vogue. Der Film wird eine Umsetzung, wie es nur im Kino möglich sei. Man möchte einen so guten Film machen, dass er Preise abräumt.

Kojima erzählte: „Ich arbeite derzeit mit A24 an einer Live-Action-Verfilmung von Death Stranding. Wenn es darum geht, Spiele in visuelle Medien zu übertragen, gibt es Werke wie The Last of Us, das der ursprünglichen Handlung treu bleibt, und Filme wie The Super Mario Bros Movie, die eher eine Dienstleistung für die Fans des Spiels sind.“

„Während diese Werke ihre eigenen Vorzüge haben, möchte ich als Filmliebhaber das ausdrucksstarke Potenzial des Kinos nutzen. Mein Ziel ist es, ein Death Stranding zu erschaffen, das nur durch einen Film realisiert werden kann, der auf Festivals wie den Filmfestspielen von Cannes oder Venedig Preise gewinnen könnte. Tatsächlich arbeiten wir derzeit auch an einer Anime-Adaption“.