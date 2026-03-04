Kino, Serien & TV: Life Is Strange Serie: Chloe und Max offiziell besetzt

Die Serienadaption von Life Is Strange bei Amazon Prime Video hat ihre beiden Hauptdarstellerinnen gefunden. Maisy Stella spielt Chloe, Tatum Grace Hopkins übernimmt die Rolle von Max. Das Projekt wurde erstmals 2025 bei Prime Video angekündigt.

Die offizielle Beschreibung der Serie folgt der Handlung des ersten Spiels: Max, eine Fotografie‑Studentin, entdeckt ihre Fähigkeit, die Zeit zurückzuspulen, als sie das Leben ihrer Kindheitsfreundin Chloe rettet.

Gemeinsam untersuchen die beiden das Verschwinden einer Mitschülerin und stoßen dabei auf die dunklen Geheimnisse ihrer Heimatstadt, was sie schließlich zu einer folgenschweren Entscheidung zwingt.

Die Serie wird von Charlie Covell geschrieben, die zugleich als Executive Producer und Showrunner fungiert. Weitere Executive Producer sind Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg und Timothy I. Stevenson unter dem Banner von Story Kitchen.

Produziert wird die Serie von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap, während Amazon MGM Studios die Produktion übernimmt.