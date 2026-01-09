Kino, Serien & TV: Marvel stoppt BLADE‑Solofilm – Ist das Spiel in Gefahr?

Laut den neuesten Berichten stoppt Marvel den BLADE‑Solofilm – Ist das Spiel jetzt auch in Gefahr?

Innerhalb des Marvel‑Kosmos deutet sich eine klare Kursänderung an, denn der geplante BLADE‑Solofilm wird nicht weiterverfolgt.

Stattdessen soll der Vampirjäger künftig im Ensemble von Midnight Sons auftreten. Die Figur bleibt damit Teil des MCU, allerdings in einem neuen erzählerischen Rahmen, der stärker auf Team‑Dynamik und düstere Themen setzt.

Die Entscheidung verschiebt den Fokus weg von einer eigenständigen Geschichte hin zu einem größeren Projekt, das mehrere übernatürliche Charaktere zusammenführt. Blade wird dort eine zentrale Rolle einnehmen, ohne dass ein Solo‑Film notwendig bleibt. Welche Auswirkungen das auf die bisherige Planung hat, bleibt abzuwarten, doch die Richtung ist klar: Der Charakter wird in einem neuen Kontext weitergeführt.

Doch was bedeutet das für das Spiel MARVEL’S BLADE? Ist die Entwicklung in Gefahr oder wird Arkane Lyon einfach weitermachen? Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme von den Entwicklern. Aber diese Nachricht wird das Studio sicherlich schockieren.

  1. Gunslinger 35990 XP Bobby Car Raser | 09.01.2026 - 20:51 Uhr

    Gibt genau zwei „Superhelden“, die ich nicht dämlich finde: Batman und Blade. Also keine guten News für mich…

    0
  2. Mr Poppell 104400 XP Elite User | 09.01.2026 - 21:12 Uhr

    Der Film ist mir egal aber auf das Game freue ich mich schon also bitte nicht canceln. 😅

    0
  Rotten | 09.01.2026 - 21:18 Uhr

Das game kommt hoffentlich trotzdem 😅 den Film brauch ik ni 🤭

    Das game kommt hoffentlich trotzdem 😅 den Film brauch ik ni 🤭

    0
  4. Ranzeweih 148435 XP Master-at-Arms Onyx | 09.01.2026 - 21:22 Uhr

    Blade ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Klar, der Film wäre förderlich gewesen, aber ich hoffe, daß die das jetzt nicht einstampfen. Das ist ja jetzt auch schon ne ganze Weile in der Entwicklung und dürfte doch auch schon ziemlich weit fortgeschritten sein.

    0

