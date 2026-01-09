Kino, Serien & TV: Marvel stoppt BLADE‑Solofilm – Ist das Spiel in Gefahr?

Laut den neuesten Berichten stoppt Marvel den BLADE‑Solofilm – Ist das Spiel jetzt auch in Gefahr?

Innerhalb des Marvel‑Kosmos deutet sich eine klare Kursänderung an, denn der geplante BLADE‑Solofilm wird nicht weiterverfolgt.

Stattdessen soll der Vampirjäger künftig im Ensemble von Midnight Sons auftreten. Die Figur bleibt damit Teil des MCU, allerdings in einem neuen erzählerischen Rahmen, der stärker auf Team‑Dynamik und düstere Themen setzt.

Die Entscheidung verschiebt den Fokus weg von einer eigenständigen Geschichte hin zu einem größeren Projekt, das mehrere übernatürliche Charaktere zusammenführt. Blade wird dort eine zentrale Rolle einnehmen, ohne dass ein Solo‑Film notwendig bleibt. Welche Auswirkungen das auf die bisherige Planung hat, bleibt abzuwarten, doch die Richtung ist klar: Der Charakter wird in einem neuen Kontext weitergeführt.

Doch was bedeutet das für das Spiel MARVEL’S BLADE? Ist die Entwicklung in Gefahr oder wird Arkane Lyon einfach weitermachen? Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme von den Entwicklern. Aber diese Nachricht wird das Studio sicherlich schockieren.