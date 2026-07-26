Kino, Serien & TV: Marvel Studios dreht auf – Ryan Gosling als Ghost Rider und ein neuer Black Panther enthüllt

Mit Ghost Rider, Black Panther 3, Spider-Man: Brand New Day und den kommenden Avengers-Filmen hat Marvel Studios die Hall H der San Diego Comic-Con 2026 für einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft des MCU genutzt.
Die größten Überraschungen: Ryan Gosling übernimmt Ghost Rider und David Jonsson wird der neue Black Panther.
Marvel Studios President Kevin Feige präsentierte die kommenden Projekte gemeinsam mit zahlreichen Schauspielern und Regisseuren. Vor allem zwei neue MCU-Filme für 2028 standen dabei im Mittelpunkt.
Ryan Gosling wird Ghost Rider
Die jahrelangen Spekulationen haben ein Ende: Ryan Gosling schließt sich offiziell dem Marvel Cinematic Universe an und übernimmt die Rolle des Ghost Rider.
Regie führt Shawn Levy, der zuvor unter anderem Deadpool & Wolverine inszenierte und bereits mit Gosling an Star Wars: Starfighter arbeitet. Ghost Rider soll 2028 in die Kinos kommen. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat Marvel bislang nicht bestätigt.
Gosling und Levy überraschten die Besucher zudem persönlich in Hall H, um das neue Projekt anzukündigen.
Ryan Gosling and Shawn Levy surprise Hall H. Ghost Rider, coming to theaters in 2028. 🔥 #SDCC pic.twitter.com/TXdshVAeCY
— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026
David Jonsson ist der neue Black Panther
Auch die Zukunft von Wakanda wurde geklärt. David Jonsson übernimmt die Rolle des neuen Black Panther und spielt den erwachsenen Sohn von T’Challa.
Regisseur Ryan Coogler stellte Jonsson gemeinsam mit Letitia Wright und Winston Duke auf der Bühne vor.
Black Panther 3 startet am 15. Dezember 2028 in den Kinos. Coogler kehrt als Regisseur zurück.
Damit schlägt Marvel ein neues Kapitel der Black-Panther-Geschichte auf, nachdem Shuri in Black Panther: Wakanda Forever selbst den Mantel übernommen hatte. Jonssons Figur ist der erwachsene Sohn des von Chadwick Boseman verkörperten T’Challa.
David Jonsson is your new Black Panther.
Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/JILHDOelQE
— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026
The Punisher besucht Spider-Man
Auch Spider-Man: Brand New Day war Teil der Präsentation. Jon Bernthal überraschte die Besucher in Hall H, wo exklusives neues Material aus dem kommenden Spider-Man-Abenteuer gezeigt wurde.
Bernthal gehört als Frank Castle alias The Punisher offiziell zur Besetzung des Films. Neben ihm sind unter anderem Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Michael Mando und Mark Ruffalo bestätigt.
Lange warten müssen Marvel-Fans nicht mehr: Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli 2026 in den Kinos.
Das sind die kommenden MCU-Filme
Der aktuelle Fahrplan von Marvel Studios erstreckt sich damit über mehrere Jahre:
- Spider-Man: Brand New Day – 31. Juli 2026
- Avengers: Doomsday – 16. Dezember 2026
- Avengers: Secret Wars – 17. Dezember 2027
- Ghost Rider – 2028
- Black Panther 3 – 15. Dezember 2028
Gerade Ghost Rider dürfte zu den größten Überraschungen der SDCC gehören. Nach jahrelangen Gerüchten um Ryan Gosling ist sein Einstieg ins MCU nun offiziell, während Marvel mit David Jonsson gleichzeitig die Zukunft von Black Panther festgelegt hat.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist alles uninteressant für mich bis auf Ghost Rider, aber da bin ich auch skeptisch mit Ryan Gosling als Hauptcharakter, finde der passt nicht.
Hmmm.
Bernthal in Spiderman ist nett. Ich mag den irgendwie als Punisher.
Und wenn man die ganzen Netflix-Reihen bedenkt ist der für mich neben Charlie Cox als Daredevil durchaus legitim fürs Kino anstatt wieder irgend so eine totale Fehlbesetzung wie „flash“ zu nehmen.
Ghost Raider bin ich nicht wirklich überzeugt von. Dürfte wieder mal ne Origin Story werden weil irgendwie anders als jedes mal ein Neuer hat man da nicht in Erinnerung. Da macht der sich mit Batman und Superman immer Konkurrenz. Immer wieder versuchen aber blos nie mal Fortsetzen 🙁
Und Black Panther?
Da muss ich echt sagen das ich da gehofft hätte man hätte einfach mal die Eier gehabt und Shuri weiter ausgebaut. Auch wenn das der eigentlichen Tradition von Black Panther widersprochen hätte.
Charaktere, die mich nie wirklich interessiert haben.
Ich will und brauche das alles nicht mehr.
ich liebe ja die Comics und die alten Zeichentrickserien aber mit dem MCU bin ich nie wirklich warm geworden.
Das sind überwiegend einfach keine guten Actionfilme.
ich finde die Filme vor der Übernahme deutlich besser.^^
Ich muss wirklich sagen, Ghost Rider interessiert mich überhaupt nicht. Black Panther 3 finde ich cool und die Avengers-Filme werden so oder so irre werden.
Ich wäre ja für Simon Helberg als Black Panther.
🤣
habe Marvel irgendwie über 🫣
Ghost Rider könnte gut werden. Steckt viel Potential, hoffen wir mal das es gut wird
mal abwarten wird bestimmt nicht schlecht 🤔
Seit Endgame war irgendwie die Lift raus und bin da gar nicht mehr so richtig auf Stand. Allerdings wurden die Filme auch immer schlechter.
Doomsday könnte als einziger cool werden. Beim Rest bin ich raus.
Ghost Rider und Spiderman könnten interessant werden.
Ansonsten hat Marvel nichts interessantes in der Pipeline.