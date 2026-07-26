Kino, Serien & TV: Marvel Studios dreht auf – Ryan Gosling als Ghost Rider und ein neuer Black Panther enthüllt

Marvel Studios lässt auf der SDCC 2026 die Bombe platzen: Ryan Gosling wird Ghost Rider.

Mit Ghost Rider, Black Panther 3, Spider-Man: Brand New Day und den kommenden Avengers-Filmen hat Marvel Studios die Hall H der San Diego Comic-Con 2026 für einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft des MCU genutzt.

Die größten Überraschungen: Ryan Gosling übernimmt Ghost Rider und David Jonsson wird der neue Black Panther.

Marvel Studios President Kevin Feige präsentierte die kommenden Projekte gemeinsam mit zahlreichen Schauspielern und Regisseuren. Vor allem zwei neue MCU-Filme für 2028 standen dabei im Mittelpunkt.

Ryan Gosling wird Ghost Rider

Die jahrelangen Spekulationen haben ein Ende: Ryan Gosling schließt sich offiziell dem Marvel Cinematic Universe an und übernimmt die Rolle des Ghost Rider.

Regie führt Shawn Levy, der zuvor unter anderem Deadpool & Wolverine inszenierte und bereits mit Gosling an Star Wars: Starfighter arbeitet. Ghost Rider soll 2028 in die Kinos kommen. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat Marvel bislang nicht bestätigt.

Gosling und Levy überraschten die Besucher zudem persönlich in Hall H, um das neue Projekt anzukündigen.

Ryan Gosling and Shawn Levy surprise Hall H. Ghost Rider, coming to theaters in 2028. 🔥 #SDCC pic.twitter.com/TXdshVAeCY — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

David Jonsson ist der neue Black Panther

Auch die Zukunft von Wakanda wurde geklärt. David Jonsson übernimmt die Rolle des neuen Black Panther und spielt den erwachsenen Sohn von T’Challa.

Regisseur Ryan Coogler stellte Jonsson gemeinsam mit Letitia Wright und Winston Duke auf der Bühne vor.

Black Panther 3 startet am 15. Dezember 2028 in den Kinos. Coogler kehrt als Regisseur zurück.

Damit schlägt Marvel ein neues Kapitel der Black-Panther-Geschichte auf, nachdem Shuri in Black Panther: Wakanda Forever selbst den Mantel übernommen hatte. Jonssons Figur ist der erwachsene Sohn des von Chadwick Boseman verkörperten T’Challa.

David Jonsson is your new Black Panther. Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/JILHDOelQE — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

The Punisher besucht Spider-Man

Auch Spider-Man: Brand New Day war Teil der Präsentation. Jon Bernthal überraschte die Besucher in Hall H, wo exklusives neues Material aus dem kommenden Spider-Man-Abenteuer gezeigt wurde.

Bernthal gehört als Frank Castle alias The Punisher offiziell zur Besetzung des Films. Neben ihm sind unter anderem Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Michael Mando und Mark Ruffalo bestätigt.

Lange warten müssen Marvel-Fans nicht mehr: Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli 2026 in den Kinos.

Das sind die kommenden MCU-Filme

Der aktuelle Fahrplan von Marvel Studios erstreckt sich damit über mehrere Jahre:

Spider-Man: Brand New Day – 31. Juli 2026

Avengers: Doomsday – 16. Dezember 2026

Avengers: Secret Wars – 17. Dezember 2027

Ghost Rider – 2028

Black Panther 3 – 15. Dezember 2028

Gerade Ghost Rider dürfte zu den größten Überraschungen der SDCC gehören. Nach jahrelangen Gerüchten um Ryan Gosling ist sein Einstieg ins MCU nun offiziell, während Marvel mit David Jonsson gleichzeitig die Zukunft von Black Panther festgelegt hat.