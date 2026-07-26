Kino, Serien & TV: Marvel Studios dreht auf – Ryan Gosling als Ghost Rider und ein neuer Black Panther enthüllt

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Image: MARVEL Studios

Marvel Studios lässt auf der SDCC 2026 die Bombe platzen: Ryan Gosling wird Ghost Rider.

Mit Ghost Rider, Black Panther 3, Spider-Man: Brand New Day und den kommenden Avengers-Filmen hat Marvel Studios die Hall H der San Diego Comic-Con 2026 für einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft des MCU genutzt.

Die größten Überraschungen: Ryan Gosling übernimmt Ghost Rider und David Jonsson wird der neue Black Panther.

Marvel Studios President Kevin Feige präsentierte die kommenden Projekte gemeinsam mit zahlreichen Schauspielern und Regisseuren. Vor allem zwei neue MCU-Filme für 2028 standen dabei im Mittelpunkt.

MARVEL Studios – Ghost Rider

Ryan Gosling wird Ghost Rider

Die jahrelangen Spekulationen haben ein Ende: Ryan Gosling schließt sich offiziell dem Marvel Cinematic Universe an und übernimmt die Rolle des Ghost Rider.

Regie führt Shawn Levy, der zuvor unter anderem Deadpool & Wolverine inszenierte und bereits mit Gosling an Star Wars: Starfighter arbeitet. Ghost Rider soll 2028 in die Kinos kommen. Einen konkreten Veröffentlichungstag hat Marvel bislang nicht bestätigt.

Gosling und Levy überraschten die Besucher zudem persönlich in Hall H, um das neue Projekt anzukündigen.

MARVEL Studios – Black Panther III

David Jonsson ist der neue Black Panther

Auch die Zukunft von Wakanda wurde geklärt. David Jonsson übernimmt die Rolle des neuen Black Panther und spielt den erwachsenen Sohn von T’Challa.

Regisseur Ryan Coogler stellte Jonsson gemeinsam mit Letitia Wright und Winston Duke auf der Bühne vor.

Black Panther 3 startet am 15. Dezember 2028 in den Kinos. Coogler kehrt als Regisseur zurück.

Damit schlägt Marvel ein neues Kapitel der Black-Panther-Geschichte auf, nachdem Shuri in Black Panther: Wakanda Forever selbst den Mantel übernommen hatte. Jonssons Figur ist der erwachsene Sohn des von Chadwick Boseman verkörperten T’Challa.

The Punisher besucht Spider-Man

Auch Spider-Man: Brand New Day war Teil der Präsentation. Jon Bernthal überraschte die Besucher in Hall H, wo exklusives neues Material aus dem kommenden Spider-Man-Abenteuer gezeigt wurde.

Bernthal gehört als Frank Castle alias The Punisher offiziell zur Besetzung des Films. Neben ihm sind unter anderem Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Michael Mando und Mark Ruffalo bestätigt.

Lange warten müssen Marvel-Fans nicht mehr: Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli 2026 in den Kinos.

Das sind die kommenden MCU-Filme

Der aktuelle Fahrplan von Marvel Studios erstreckt sich damit über mehrere Jahre:

  • Spider-Man: Brand New Day – 31. Juli 2026
  • Avengers: Doomsday – 16. Dezember 2026
  • Avengers: Secret Wars – 17. Dezember 2027
  • Ghost Rider – 2028
  • Black Panther 3 – 15. Dezember 2028

Gerade Ghost Rider dürfte zu den größten Überraschungen der SDCC gehören. Nach jahrelangen Gerüchten um Ryan Gosling ist sein Einstieg ins MCU nun offiziell, während Marvel mit David Jonsson gleichzeitig die Zukunft von Black Panther festgelegt hat.

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12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 514800 XP Xboxdynasty MVP Silber | 26.07.2026 - 13:52 Uhr

    Ist alles uninteressant für mich bis auf Ghost Rider, aber da bin ich auch skeptisch mit Ryan Gosling als Hauptcharakter, finde der passt nicht.

    1
  2. oldGamer 227155 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.07.2026 - 14:02 Uhr

    Hmmm.
    Bernthal in Spiderman ist nett. Ich mag den irgendwie als Punisher.
    Und wenn man die ganzen Netflix-Reihen bedenkt ist der für mich neben Charlie Cox als Daredevil durchaus legitim fürs Kino anstatt wieder irgend so eine totale Fehlbesetzung wie „flash“ zu nehmen.

    Ghost Raider bin ich nicht wirklich überzeugt von. Dürfte wieder mal ne Origin Story werden weil irgendwie anders als jedes mal ein Neuer hat man da nicht in Erinnerung. Da macht der sich mit Batman und Superman immer Konkurrenz. Immer wieder versuchen aber blos nie mal Fortsetzen 🙁

    Und Black Panther?
    Da muss ich echt sagen das ich da gehofft hätte man hätte einfach mal die Eier gehabt und Shuri weiter ausgebaut. Auch wenn das der eigentlichen Tradition von Black Panther widersprochen hätte.

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  5. RumRoGERs 174435 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 26.07.2026 - 15:34 Uhr

    ich liebe ja die Comics und die alten Zeichentrickserien aber mit dem MCU bin ich nie wirklich warm geworden.
    Das sind überwiegend einfach keine guten Actionfilme.
    ich finde die Filme vor der Übernahme deutlich besser.^^

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  6. Lord Hektor 409300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.07.2026 - 16:23 Uhr

    Ich muss wirklich sagen, Ghost Rider interessiert mich überhaupt nicht. Black Panther 3 finde ich cool und die Avengers-Filme werden so oder so irre werden.

    0
  9. d4wGkw0n 66420 XP Romper Domper Stomper | 26.07.2026 - 21:05 Uhr

    Seit Endgame war irgendwie die Lift raus und bin da gar nicht mehr so richtig auf Stand. Allerdings wurden die Filme auch immer schlechter.

    Doomsday könnte als einziger cool werden. Beim Rest bin ich raus.

    0
  10. Drakeline6 237255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.07.2026 - 07:59 Uhr

    Ghost Rider und Spiderman könnten interessant werden.
    Ansonsten hat Marvel nichts interessantes in der Pipeline.

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