Kino, Serien & TV: Mass Effect-Serie: Autor widerspricht „Nicht-Gamer“-Aussagen

Die geplante Mass Effect Serie sorgt weiterhin für Diskussionen, nachdem Autor Daniel Casey Berichte über eine Ausrichtung auf Nicht-Gamer relativiert.

Autor Daniel Casey hat sich öffentlich zu einem Bericht geäußert, in dem behauptet wurde, die Adaption von Mass Effect als Serie solle stärker auf ein Publikum ohne Gaming-Hintergrund ausgerichtet werden.

Ausgangspunkt der Debatte war ein Bericht, wonach innerhalb von Amazon Prime Video Anpassungen an der Serie diskutiert würden. Ziel dieser Änderungen sei es angeblich, die Handlung für Zuschauer zugänglicher zu gestalten, die mit der Videospielvorlage nicht vertraut sind. Gleichzeitig wurde darin beschrieben, dass sich das Projekt in einer entscheidenden Entwicklungsphase befinde und unter neuer Leitung genauer überprüft werde.

Daniel Casey hat diese Darstellung nun jedoch relativiert. Er betonte, dass er selbst von den im Bericht erwähnten Aussagen überrascht gewesen sei und nicht wisse, woher die Formulierung über ein „Nicht-Gamer-Publikum“ stamme. Zudem erklärte er, dass eine solche Vorgabe ihm gegenüber zu keinem Zeitpunkt kommuniziert worden sei.

Gleichzeitig stellte er klar, dass er sich aufgrund bestehender Geheimhaltungsvereinbarungen nicht im Detail zu den aktuellen Arbeiten äußern könne. Seine Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die kursierenden Informationen nicht mit seinen direkten Kenntnissen über die Entwicklung übereinstimmen.

Die Serie basiert auf dem umfangreichen Science-Fiction-Universum von Mass Effect, das für komplexe Charaktere, moralische Entscheidungen und eine weit verzweigte Lore bekannt ist. Bisherige Informationen deuten darauf hin, dass die Adaption keine direkte Nacherzählung der Spiele sein soll, sondern eine eigenständige Geschichte im selben Universum erzählt.

Offiziell bestätigt ist weiterhin, dass das Projekt bei Amazon Prime Video in Entwicklung ist, während konkrete Details zur finalen Ausrichtung der Serie noch nicht öffentlich feststehen.