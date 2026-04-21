Kino, Serien & TV: Mass Effect-Serie: Autor widerspricht „Nicht-Gamer“-Aussagen

Autor Daniel Casey hat sich öffentlich zu einem Bericht geäußert, in dem behauptet wurde, die Adaption von Mass Effect als Serie solle stärker auf ein Publikum ohne Gaming-Hintergrund ausgerichtet werden.
Ausgangspunkt der Debatte war ein Bericht, wonach innerhalb von Amazon Prime Video Anpassungen an der Serie diskutiert würden. Ziel dieser Änderungen sei es angeblich, die Handlung für Zuschauer zugänglicher zu gestalten, die mit der Videospielvorlage nicht vertraut sind. Gleichzeitig wurde darin beschrieben, dass sich das Projekt in einer entscheidenden Entwicklungsphase befinde und unter neuer Leitung genauer überprüft werde.
Daniel Casey hat diese Darstellung nun jedoch relativiert. Er betonte, dass er selbst von den im Bericht erwähnten Aussagen überrascht gewesen sei und nicht wisse, woher die Formulierung über ein „Nicht-Gamer-Publikum“ stamme. Zudem erklärte er, dass eine solche Vorgabe ihm gegenüber zu keinem Zeitpunkt kommuniziert worden sei.
Gleichzeitig stellte er klar, dass er sich aufgrund bestehender Geheimhaltungsvereinbarungen nicht im Detail zu den aktuellen Arbeiten äußern könne. Seine Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die kursierenden Informationen nicht mit seinen direkten Kenntnissen über die Entwicklung übereinstimmen.
Die Serie basiert auf dem umfangreichen Science-Fiction-Universum von Mass Effect, das für komplexe Charaktere, moralische Entscheidungen und eine weit verzweigte Lore bekannt ist. Bisherige Informationen deuten darauf hin, dass die Adaption keine direkte Nacherzählung der Spiele sein soll, sondern eine eigenständige Geschichte im selben Universum erzählt.
Offiziell bestätigt ist weiterhin, dass das Projekt bei Amazon Prime Video in Entwicklung ist, während konkrete Details zur finalen Ausrichtung der Serie noch nicht öffentlich feststehen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich denke mal es ist nicht die Wiedererzählung von Shepard, man muss aber die Story von 3 große Spielen übertragen. Meiner Meinung reicht es vollkommen, wenn man die nur im Ansatz erklärt oder langsam im Laufe der Story, bei Fallout hatte man Glück, Vault – Held – Abenteuer. Bei Mass Effect wird das schon sehr schwieriger, selbst beim Spielen ist manchmal einiges nicht klar.
Als Thema könnte man ja den Erstkontaktkrieg nehmen, oder den Anfang des Morgenkrieg. Mass Effect hat da sehr viel Spielraum. Man kann sogar vor den Reapern beginnen, also rund eine Milliarde Jahre in der Vergangenheit.
Soll nach den ersten drei Mass Effects spielen, man will so Shepard etwas aus dem weg gehen wegen dem Kanon aber dadurch zwingt man sich in eine Entscheidung wegen der Enden in ME3.
Besser wäre es gewesen eine Vor Shepard Show zu machen, wo die Sprungtore noch da sind.
Na bin ich mal gespannt, was daraus wird. Amazon hat ja Fallout super hin bekommen. Ich hoffe, dass die Mass Effect Serie genau so gut wird.
Zum Glück wird es nicht bei Netflix Produziert.
Ja, wobei Amazon andere Serien komplett versaut hat. Netflix erst im Laufe der späteren Staffeln oder halt einfach nur langweilig. Tomb Raider Anime z.b. ist einfach nur blabla und Witcher ist nach der 1. Staffel schon nicht mehr richtig. Dafür ist Splinter Cell gut gelungen. Schlimmer wäre Apple mit Last of Us, wobei eigentlich ist es ziemlich nahe am Original nur das war in Teil 2 schon furchtbar.
Am Ende kann die Serie so oder so nicht voraussetzen dass der Zuschauer Spiellogik versteht und Anpassung ist schon aufgrund des Mediums notwendig.
Es wäre nicht dumm eine andere Geschichte in dem Universum zu erzählen,auch wenn es bei Andromeda nicht gut ankam.
Das ist schon mal beruhigend. Die Serie sollte schon so akkurat umgesetzt werden wie die Fallout Serie. Und ich hätte nichts gegen einen größeren Part der Kroganer in der Serie💪💪💪
Mit Dave Bautista als Wrex oder Paul Wight (Big Show) 🤔😂
Dave Bautista geht leider nicht mehr, der hat so krass abgenommen weil er sich dadurch ernstere Rollen erhofft. Ich finde das sieht nicht gesund aus 😔😔😔
Im großartigen Film Knock at the Cabin hat er doch eine echt wahnsinnig gute Performance. Seine beste schauspielerische Leistung bisher. Aber The Big Show, oh ja. Der Albtraum jeder Schwiegermutter. Stell dir mal vor was die für Portionen kochen muss😂😂😂
Der Brite Martyn Ford wäre auch prädestiniert dafür. Er ist ja der Shao Khan im kommenden Mortal Kombat 2 Film. Der Typ ist auch so ein Tier.
OMG du hast Recht, Dave sieht echt so ganz anders aus 🤯 Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich glaube den letzten Film mit ihm den ich gesehen habe war ein Guardian of the Galaxy.
Es ist ja nichts dagegen einzuwenden das man sich fit hält, gerade im Alter, aber das ist schon zu viel des Guten. Aber das ist nur meine Meinung, letzten Endes muss er sich damit wohl fühlen.
Holy Moly der Martyn ist echt ein „Tier“, musste ich auch erst googeln.😂 Aber ja der würde auch passen.
Wobei natürlich die Frage ist ob man dem Zuschauer wirklich so viel verraten muss wie man als Spieler glauben mag.
nehmen wir doch einfach mal Star Wars als Beispiel. Der Film war da, das Univerum existierte und niemand wusste irgendwas von den Hintergründen. Passt.
Das Dune Universum ist auch hier wird einfach vorgesetzt ohne groß alles ins Kleinste zu erklären.
Ich denke mal viele überschätzen den Wissendurst von Zuschauern.
Guter Punkt. Das nervt mich sowieso das in vielen Filmen oder Serien neuerdings immer alles erklärt werden muss. Ich will meine grauen Zellen noch selber benutzen. 😅
Was macht denn das „Nicht Gamer Publikum“ anders als das Gamer Publikum?
Ich glaube sogar das zB das Scifi Publikum sich ziemlich genau auch mit den Gamer Publikum deckt und das sind genau die zwei Zielgruppen die die Serie ansprechen sollte ansonsten machen die eine komplette Pleitefahrt. Die sollen sich halt an die selbe Vorgehensweise halten wie bei Fallout, obwohl, da stand ja auch noch Todd Howard dahinter, bei Mass Effect/Bioware ist ja nicht wirklich noch jemand der weiß was ME ausmacht, vielleicht sollten sie mit Drew Karpyshyn zusammen arbeiten, der hat auch einige ME Bücher geschrieben.
Beruhigt bin ich nicht nach der Aussage, ich befürchte, dass man den Fans vor den Kopf stoßen wird mit einer fragwürdigen Geschichte.
Bei Serien bin ich raus dauert mir immer zu lange bis zur nächsten Staffel