Kino, Serien & TV: Mass Effect Serie soll breites Publikum ansprechen – Bericht

Die Umsetzung von Mass Effect rückt offenbar näher an eine offizielle Serienbestellung heran. Laut einem aktuellen Bericht steht das Projekt kurz vor einer Entscheidung, gleichzeitig werden jedoch Anpassungen diskutiert, die die Serie für ein breiteres Publikum zugänglicher machen sollen.

Innerhalb von Amazon Prime Video hat Peter Friedlander als neuer Verantwortlicher für globale TV-Produktionen begonnen, verschiedene Projekte genauer zu prüfen. Dabei steht auch die geplante Adaption von Mass Effect im Fokus, die sich aktuell in einer kritischen Phase befindet.

Berichten zufolge wurden Überarbeitungen der Drehbücher angefordert, mit dem Ziel, die Serie stärker auf ein Publikum auszurichten, das mit der Spielvorlage nicht vertraut ist. Was genau „zugänglicher für Nicht-Gamer“ bedeutet, bleibt bislang unklar, sorgt jedoch bereits jetzt für Diskussionen.

Die Serie basiert auf einem umfangreichen Science-Fiction-Universum, das durch komplexe Figuren, moralische Entscheidungen und weitreichende Weltenstrukturen geprägt ist. Parallel dazu soll die Adaption laut bisherigen Informationen eine eigenständige Geschichte erzählen und sich zeitlich nach der ursprünglichen Trilogie einordnen.

Unterstützung erhält das Projekt unter anderem durch Mike Gamble, der bereits bestätigt hat, dass die Serie keine direkte Nacherzählung der bekannten Geschichte rund um Commander Shepard sein wird. Stattdessen soll eine neue Handlung innerhalb des etablierten Universums entstehen.