Kino, Serien & TV: Mass Effect Serie soll breites Publikum ansprechen – Bericht

Die Umsetzung von Mass Effect rückt offenbar näher an eine offizielle Serienbestellung heran. Laut einem aktuellen Bericht steht das Projekt kurz vor einer Entscheidung, gleichzeitig werden jedoch Anpassungen diskutiert, die die Serie für ein breiteres Publikum zugänglicher machen sollen.
Innerhalb von Amazon Prime Video hat Peter Friedlander als neuer Verantwortlicher für globale TV-Produktionen begonnen, verschiedene Projekte genauer zu prüfen. Dabei steht auch die geplante Adaption von Mass Effect im Fokus, die sich aktuell in einer kritischen Phase befindet.
Berichten zufolge wurden Überarbeitungen der Drehbücher angefordert, mit dem Ziel, die Serie stärker auf ein Publikum auszurichten, das mit der Spielvorlage nicht vertraut ist. Was genau „zugänglicher für Nicht-Gamer“ bedeutet, bleibt bislang unklar, sorgt jedoch bereits jetzt für Diskussionen.
Die Serie basiert auf einem umfangreichen Science-Fiction-Universum, das durch komplexe Figuren, moralische Entscheidungen und weitreichende Weltenstrukturen geprägt ist. Parallel dazu soll die Adaption laut bisherigen Informationen eine eigenständige Geschichte erzählen und sich zeitlich nach der ursprünglichen Trilogie einordnen.
Unterstützung erhält das Projekt unter anderem durch Mike Gamble, der bereits bestätigt hat, dass die Serie keine direkte Nacherzählung der bekannten Geschichte rund um Commander Shepard sein wird. Stattdessen soll eine neue Handlung innerhalb des etablierten Universums entstehen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
So wie Star Trek Academy auch für die „breite Masse“ war… Wir werden sehen, was daraus wird.
Ich fand die Serie eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Sie war anders, aber waren das DS9 und NG nicht irgendwo auch?
Über Discovery hat man zu Anfang auch gemault, genauso wie über Pike weil der ja viel zu unbedeutend gewesen wäre.
Zwar haben die das „Kadatten lösen Probleme die die ganze Sternenflotte nicht lösen kann“ ein wenig arg übertrieben, aber an sich war die durchaus unterhaltsam.
Naja…
Sooo verkehrt ist die Idee nicht.
Man hat nach dem Ende des 3. Teils ja eine Ausgangslage die sich eigentlich an das Spiel anpassen müsste.
Problem 1 dabei ist : wird es identisch mit dem neuen Spiel sein?
Problem 2 : wie soll das jemand kapieren der es nicht kennt.
Bei Fallout ist die Sache etwas einfacher weil hier zwar massig Lore in den Franchise steckt. Aber der eigentlich Punkt immer : Bunker + Leute + raus ausm Bunker war und ist man Jahrelang in einem Bunker ohne Kontakt zur Außenwelt ist sie eben wie sie ist.
Hier ist die Außenwelt aber direkt ein ganzes Universum mit gewissen Regeln.
Gerade wenn man nach Sheppard ansetzten will muss man eigentlich viel zu viel erklären.
Da wäre eine Adaption der Romane um Anderson und das fort zu setzten deutlich einfacher gewesen.
Allerdings sehe ich auch die Gefahr das hier viel zu sehr aufgeweicht werden wird nur um dann am Ende wieder kläglich zu scheitern weil man doch zu viel einfach ignoriert hat um den „Zuschauer“ nicht zu überfordern.