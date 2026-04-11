Kino, Serien & TV: Metal Gear Solid Film offiziell in der Mache

Die geplante Videospielverfilmung von Metal Gear Solid nimmt mit neuem Regieteam und Sony Pictures konkrete Form an.

Die geplante Umsetzung von Metal Gear Solid gewinnt bei Sony Pictures deutlich an Dynamik. Mit Zach Lipovsky und Adam B. Stein wurde ein Regie-Duo verpflichtet, das nach dem Erfolg von „Final Destination: Bloodlines“ aktuell mehrere Projekte beim Studio betreut.

Im Rahmen eines umfassenden First-Look-Deals entwickeln die beiden Filmemacher künftig Inhalte für verschiedene Sony-Labels. Neben der Videospieladaption gehören dazu unter anderem ein animierter „Venom“-Film sowie das Sci-Fi-Projekt „The Earthling“, die beide parallel in Arbeit sind.

Für die Umsetzung von Metal Gear Solid übernimmt das Duo die Regie der ersten großen Realverfilmung des Franchise. Produziert wird das Projekt von Avi Arad und Ari Arad, während die filmische Umsetzung die bekannte Mischung aus Spionage, Action und Science-Fiction auf die große Leinwand bringen soll.

Mit der neuen kreativen Besetzung konkretisiert sich die lang erwartete Adaption von Metal Gear Solid erstmals deutlich und rückt damit näher an eine tatsächliche Produktionsphase heran.