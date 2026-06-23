Kino, Serien & TV: Microsoft arbeitet an über einem Dutzend Film- und Serienprojekten basierend auf Xbox-Franchises

Microsoft erweitert Entertainment-Strategie mit mehr als 10 Film- und TV-Adaptionen aus Xbox IPs.

Microsoft treibt seine Entertainment-Strategie rund um Xbox-Franchises offenbar deutlich weiter voran. Aktuell befinden sich mehr als ein Dutzend Film- und Serienprojekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die auf bekannten Marken des Unternehmens basieren.

Derzeit sind rund zehn Projekte öffentlich bekannt. Dazu gehören unter anderem eine Call of Duty-Verfilmung, mehrere Adaptionen aus dem Fallout-Universum, eine Reality-Show mit dem Titel Fallout Shelter, sowie verschiedene Projekte rund um Gears of War, darunter sowohl eine Film- als auch eine Animationsserie.

Weitere bestätigte oder bekannte Umsetzungen umfassen unter anderem Grounded als Animationsserie, eine geplante Minecraft-Fortsetzung im Filmformat, eine animierte Minecraft-Produktion sowie eine Filmadaption von Sea of Thieves und eine TV-Serie zu Wolfenstein.

Laut der aktuellen Einschätzung befinden sich insgesamt mindestens drei weitere, bislang nicht öffentlich benannte Projekte in Entwicklung. Welche Marken dabei konkret betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Die Strategie zeigt deutlich, dass Microsoft seine Gaming-IPs zunehmend als Grundlage für ein breiteres Entertainment-Ökosystem nutzt. Damit folgt der Konzern dem Trend, erfolgreiche Videospielmarken stärker in Film- und Serienformate zu übertragen und neue Zielgruppen außerhalb des klassischen Gaming-Marktes zu erreichen.

Bekannte und bestätigte Projekte

Call of Duty – Film

Fallout – TV-Serie

Fallout Shelter – Reality-Competition-Show

Gears of War – Film

Gears of War – Animierte TV-Serie

Grounded – Animierte TV-Serie

Minecraft – Film (Fortsetzung in Entwicklung)

Minecraft – Animationsprojekt

Sea of Thieves – Film

Wolfenstein – TV-Serie

Zusätzlich gilt als wahrscheinlich, dass sich mindestens drei weitere Projekte in Entwicklung befinden, die bisher nicht öffentlich vorgestellt wurden.

Microsoft verfolgt damit klar den Ansatz, erfolgreiche Xbox-Marken stärker in den Entertainment-Sektor zu übertragen. Die Bandbreite zeigt dabei eine deutliche Diversifizierung – von Action- und Shooter-Franchises bis hin zu Survival-, Fantasy- und Sandbox-IP.

Ziel ist es offenbar, ein breiteres Xbox Entertainment-Universum aufzubauen, das Gaming, Film und Serien stärker miteinander verbindet und neue Zielgruppen außerhalb des klassischen Spielemarkts erreicht.

Eine offizielle Bestätigung weiterer Projekte steht weiterhin aus.