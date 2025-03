Kino, Serien & TV: Microsoft plant weitere Xbox-Filme und -Serien

Trotz der enttäuschenden Resonanz auf die Halo-TV-Adaption plant Microsoft, weitere Film- und Serienumsetzungen seiner Spielmarken zu realisieren.

Phil Spencer, Leiter der Gaming-Sparte bei Microsoft, betonte in einem Interview mit IGN, dass das Unternehmen aus Projekten wie Halo und Fallout gelernt habe und nun zuversichtlicher in diesem Bereich agiere.

Phil Spencer sagte: „Wir lernen und wachsen durch diesen Prozess, was uns mehr Selbstvertrauen gibt, dass wir mehr tun sollten.“ „Wir haben aus Halo gelernt. Wir haben aus Fallout gelernt. All diese Spiele bauen also auf sich selbst auf. Und natürlich gibt es auch ein paar, die nicht funktionieren. Aber was ich der Xbox-Community, die diese Arbeit mag, sagen würde, ist: ‚Ihr werdet mehr sehen, denn wir gewinnen an Selbstvertrauen und wir lernen dadurch.'“

Kommende Projekte umfassen unter anderem einen Minecraft-Film mit Jack Black in der Hauptrolle, der am 4. April 2025 erscheinen soll. Zudem sind eine Gears of War-Verfilmung sowie eine animierte Serie in Zusammenarbeit mit Netflix geplant.

Ob Microsoft nach der bahnbrechenden Fallout-Serie auch bald erfolgreiche Adaptionen wie „Uncharted“, „The Last of Us“, „Sonic the Hedgehog“ und „The Super Mario Bros. Movie“ vorweisen kann, bleibt abzuwarten.